Hemmingen

Großes Programm trotz Corona: Die städtische Jugendpflege in Hemmingen bietet dieses Jahr gemeinsam mit Vereinen, Verbänden und weiteren Institutionen mehr als 130 Aktionen im Ferienpass an. Im vergangenen Jahr waren es 80. Dort wurde wegen des Coronavirus etwas zurückhaltend geplant. „Das Interesse war dann tatsächlich auch geringer als in den Jahren zuvor“, sagt Jugendpfleger Daniel Kohsmann.

Anmeldungen für den Ferienpass

Beliebte Aktionen wie Projekte auf dem Bauspielplatz, Action-Painting, Lasergame, Graffiti, Alpaka-Ausflüge und Breakdance sind erneut dabei. Erstmals angeboten werden das japanische Geschicklichkeitsspiel Kendama, Modern-Dance, Go-Kart-Safari, Rugby und Spiele auf Inlinern. „Wir haben auch dieses Jahr mit Blick auf das Coronavirus darauf geachtet, dass die meisten Aktionen unter freiem Himmel sein werden. Auch die Gruppengrößen wurden eher klein gehalten“, sagt Kohsmann. Wenn die Infektionszahlen noch weiter sinken, sei es bei einigen Angeboten aber auch möglich, die Gruppen noch etwas zu vergrößern. „Wir werden uns der dann aktuellen Corona-Situation anpassen“, sagt Kohsmann.

Wie bereits im vergangenen Jahr sind die Angebote nur digital einsehbar. Auf einen gedruckten Ferienpass verzichtet die Stadt. „In der unsicheren Corona-Situation sind wir damit einfach flexibler“, sagt Kohsmann. Alle Angebote werden am Donnerstag, 3. Juni, auf der Seite www.jugendpflege-hemmingen.de veröffentlicht. Die Kinder und Jugendlichen haben dann bis Sonntag, 4. Juli, Zeit, sich anzumelden. Im vergangenen Jahr war die Anmeldezeit nur zwei Wochen lang.

Schnelle Reservierungen werden nicht bevorzugt

Wenn die Frist verstrichen ist, werten die Jugendpfleger die Zahl der Anmeldungen aus. Wenn sich für eine Aktion mehr Kinder als erlaubt angemeldet haben, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelost. „Es gibt keine Bevorzugung derjenigen, die sich zeitlich eher angemeldet haben. Alle können in den vier Wochen in Ruhe schauen, wofür sie sich anmelden wollen“, sagt Kohsmann. Die Zu- und Absagen der Termine will die Jugendpflege am Freitag, 9. Juli, bekannt geben. Die Sommerferien sind dieses Jahr von Donnerstag, 22. Juli, bis Mittwoch, 1. September.

Von Tobias Lehmann