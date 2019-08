Arnum

Der Umbau des Gemeindehauses der Friedenskirchengemeinde Arnum ist nicht nur fast plangemäß fertig geworden. Mit rund 450.000 Euro ist es auch weitgehend bei den vorgesehenen Ausgabe geblieben. Die Eröffnungsfeier für das in den vergangenen fünf Monaten sanierte Gebäude in Hemmingens größtem Stadtteil musste lediglich um zwei Wochen auf Sonntag, 8. September, verschoben werden.

„Das lag am Estrich unseres neuen Fußbodens im Gemeindesaal, der wollte einfach nicht trocken werden“, sagt der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Jochen Seidel. Erst nach mehreren Wochen sei der Belag so trocken gewesen, dass der eigentliche Fußboden jetzt in diesen Tagen endgültig verlegt werden kann. Seidel vermutete, dass die große Hitze im Wechsel mit schwülen Tagen ein Grund für den langsam trocknenden Boden gewesen sei.

Gemeindehaus in Arnum ist jetzt barrierefrei

„Bis auf die unerwartete langwierige Phase mit dem Estrich hat alles gut geklappt“, sagt Seidel. „Im Keller mussten ein paar Asbestrohre entsorgt werden, was aber auch kein großes Problem war.“ Das 1969 gebaute Gemeindezentrum ist jetzt barrierefrei. Zuvor war der Gemeindesaal an der Bockstraße nur über Treppen zu erreichen. Der Fußboden dort wurde um insgesamt 27 Zentimeter angehoben. Weiterhin wurden unter anderem Wände eingerissen, Maueröffnungen für Türen verbreitert, nicht mehr benötigte Türen zugemauert und die Decke sowie die Beleuchtung erneuert. „Auch die umfangreichen Brandschutzvorschriften werden jetzt alle erfüllt“, sagt Seidel.

Nahezu ebenso umfangreich seien auch die Vorgaben für die Hygienerichtlinien in den beiden Küchen des Gebäudes. Eine große Küche ist im Foyer eingerichtet, eine kleinere Teeküche im rund 50 Quadratmeter großen Gemeindesaal im hinteren Teil des Gebäudes. Dieser Saal war die Voraussetzung dafür, dass sich auch die Stadt finanziell an der Sanierung beteiligt hat. Der Saal kann jetzt von der Stadt für kommunale Sitzungen verwendet werden. Zudem können private Bürger ihn für Veranstaltungen buchen.

Rund 30 Helfer unterstützen die Familie. Quelle: Stephanie Zerm

Umzug der Bücherstube erst im zweiten Bauabschnitt

Der für die Sanierung ebenfalls geplante Umzug der Bücherstube vom hinteren in den vorderen Teil des Gebäudes muss aus Kostengründen auf einen zweiten noch nicht terminierten Bauabschnitt gelegt werden. „Das ist in unserem Budget nicht mehr drin“, sagt Seidel. Doch der Kirchenvorstand arbeitet bereits an der Finanzierung. So soll der gesamte Erlös des Festes zur Neueröffnung des Gemeindehauses für das Projekt verwendet werden.

Das Fest wird am Sonntag, 8. September, im Gemeindehaus um 14 Uhr beginnen. Dorothea zum Eschenhoff, ebenfalls Mitglied im Kirchenvorstand, weist auf einen Bücherflohmarkt an der Stelle hin, an der später auch die Bücherstube im Foyer sein soll. Weiterhin werden Eis und Popcorn, Kaffee und Kuchen sowie Sekt und Selters angeboten. Kinder dürfen sich zudem auf viele Aktionen zum Mitmachen freuen.

Ausgabestelle der Tafel bald wieder im Gemeindehaus

Ab September kehren dann auch die Vereine und Gruppen, die sich in der Sanierungszeit an anderen Orten treffen mussten, in das Gemeindehaus zurück. Dazu gehört auch die Laatzener Tafel, die mit ihrer Ausgabestelle in Hemmingen ab Mittwoch, 11. September, wieder im Arnumer Gemeindehaus vertreten sein wird. Zum Eschenhoff und Pastorin Christine Behler sind fast ein wenig wehmütig. „Wir haben einige kirchliche Aktionen, die zuvor im Gemeindehaus angeboten wurden, in die Friedenskirche verlegt. So haben wir noch mal einen ganz anderen Bezug zum Gebäude der Kirche entwickelt“, sagen sie.

So sah es noch im April 2019 im Gemeindehaus aus. Quelle: Tobias Lehmann

Behler bedankt sich beim gesamten Kirchenvorstand und speziell bei Seidel für die Sanierung des Gemeindehauses. Seidel war seit Beginn der Sanierung im März fast täglich in der Kirche, um für Fragen der Handwerker zur Verfügung zu stehen. „Das kann nur ein Ruheständler machen. Ein wenig Spaß hat es ihm aber auch gemacht“, sagt Behler augenzwinkernd und Seidel nickt zustimmend. Insgesamt waren rund 20 ehrenamtliche Gemeindehelfer an dem Projekt auf die eine oder andere Art beteiligt. Seidel betont: „Das ist etwas Besonderes und zeigt eine große Identifizierung mit der Friedensgemeinde in Arnum.“

Spendenaktion: Ein Quadratmeter für Arnum

Der 69-jährige Maschinenbauingenieur stellte 2015 die ersten Überlegungen im Kirchenvorstand im Hinblick auf die Modernisierung des Gemeindehauses öffentlich vor. Zwei Jahre später begann die Spendenaktion Ein Quadratmeter für Arnum. Bürger konnten für jeweils 25 Euro eine Patenschaft für jeweils einen der insgesamt 444 Quadratmeter des Hauses übernehmen. Sämtliche Patenschaften konnten vergeben werden. Die 444. Patenschaft übernahm Ende Dezember 2018 die neunjährige Hanna aus Arnum.

Der Kirchenkreis Laatzen-Springe, zu dem Hemmingen gehört, förderte das Projekt mit rund 150.000 Euro und die Stadt Hemmingen mit 30.000 Euro. Zudem hatte die Kirchengemeinde vor drei Jahren 125.000 Euro für den Verkauf der ehemaligen Begegnungsstätte an die Stadt erzielt, die ebenfalls für das Projekt verwendet wurden.

Lesen Sie hier weitere Artikel über die Sanierung des Gemeindehauses :

Sanierung soll im Sommer abgeschlossen werden

Helfer räumen Gemeindehaus leer

Gemeindehaus soll ab Januar saniert werden

Von Tobias Lehmann