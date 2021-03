Hemmingen

Die Hemminger Ortsverbände Fridays for Future und Teachers for Future fordern gemeinsam von der Stadt Hemmingen mehr Geld für die Gestaltung des Radwegenetzes. Der Rat der Stadt wird voraussichtlich am Donnerstag, 25. März, den diesjährigen Haushalt verabschieden. Dort sind zurzeit 100.000 Euro für die Sanierung und Gestaltung der Radwege in der Stadt eingeplant. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Hemmingen/Pattensen hatte 300.000 Euro gefordert. Fridays for Future und Teachers for Future schließen sich an. „100.000 Euro reichen gerade aus, um die an vielen Stellen maroden Radwege instand zu halten“, führen die Ortsverbände aus.

ADFC stellt häufig genutzte Routen für den Radverkehr in Hemmingen vor

Der ADFC-Ortsverband hatte im vergangenen Jahr gemeinsam mit Hemminger Bürgern in mehreren Workshops Vorschläge für ein Radwegenetz in der Stadt ausgearbeitet. Aus den insgesamt 239 notierten Anregungen, die sich unter anderem auf den Zustand der vorhandenen Wege, die Beleuchtung und die Ampelschaltungen bezogen, haben die ADFC-Mitglieder zehn Alltagsrouten zusammengestellt, die besonders häufig benutzt werden. Nach einer weiteren Priorisierung haben sie jetzt fünf davon ausgewählt, die in Bezug auf die Instandhaltung die höchste Priorisierung haben.

Der ADFC präsentierte die Routen in einer Online-Veranstaltung am Dienstagabend öffentlich. Sie können auch auf der Internetseite adfc-hemmingen-pattensen.github.io eingesehen werden. Die Routen führen vom Mühlenholzweg bis zum Pattenser Feldweg, von der Straße An der Bauernwiese bis zum Pattenser Feldweg, vom Osterbrückenweg bis Arnum-Mitte, von Wülfel nach Hiddestorf und von Ronnenberg bis Wülfel über die Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld. Als Mindeststandards für diese Routen sieht der ADFC unter anderem hochwertige Beläge mit ebenerdigen Übergängen, fahrradfreundliche Ampelschaltungen, eine klare Verkehrsführung und eine gute Ausschilderung an. Angeregt wird für die weiteren Überlegungen, auch die Unfallstatistik entlang der Routen einzubeziehen.

Fridays for Future: Für den Klimaschutz läuft die Zeit davon

„Wenn die Stadt Hemmingen ein Planungsbüro mit dieser Arbeit beauftragt hätte, wäre ein fünfstelliger Betrag dafür fällig gewesen“, sagen Moritz Marwede von Fridays for Future und Rainer-Scholl-Hirschmüller von Teachers for Future gemeinsam. Ziel der bisherigen Planungen ist es, das Radwegenetz in Hemmingen attraktiver und sicherer zu gestalten, sodass bis zu 25 Prozent aller Bürger vom Auto auf das klimaschonende Rad umsteigen. „Besonders für uns junge Leute läuft in Sachen Klimaschutz die Zeit davon“, sagt Moritz Marwede. Deshalb habe er kein Verständnis dafür, weshalb statt der geforderten 300.000 Euro nur 100.000 Euro in die Radwege investiert werden sollen. „Mal wieder wird hier am falschen Ende gespart.“

Beide Ortsverbände fordern die Ratsfraktionen jetzt zu einer Stellungnahme auf, weshalb der ADFC-Forderung nicht nachgekommen werden soll. Weiterhin wird die Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten oder einer Klimaschutzbeauftragten gefordert, die in den bisherigen Haushaltsberatungen abgelehnt wurde. „Der Klimaschutz und die Einhaltung der in Paris vereinbaren Klimaziele sollten oberste Priorität auch in der Stadt Hemmingen haben“, sind sich die beiden Ortsverbände einig. Speziell kritisiert wird unter anderem, dass die Entwicklung des geplanten Schulwalds sowie die Installation von Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern des KGS-Gebäudes sowie der Mensa „nicht wirklich voran gehen“.

Von Tobias Lehmann