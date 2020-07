Hemmingen

Was hätte in diesen Wochen in Hemmingen nicht alles stattgefunden, würde es das Coronavirus nicht geben. Drei Beispiele: Das Kulturzentrum bauhof wäre mit seinem Jazzfrühschoppen in die Sommerpause gegangen, der Verein Spritter hätte seine Auto-Orientierungsrallye gestartet und der Sportverein Harkenbleck mit einem Sommerball sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Viel bleibt nicht über an öffentlichen Veranstaltungen, aber einige Tipps für die Sommerferien in Hemmingen, die am Donnerstag, 16. Juli, beginnen, gibt es trotzdem.

Drei Bäder stehen Besuchern in diesen Sommerferien zur Auswahl – ein Novum: das Freibad Arnum, das Strandbad Hemmingen-Westerfeld und das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld. Letzteres hat normalerweise in den Sommerferien wegen der Grundreinigung geschlossen, doch diese wurde in der Corona-Zwangspause vorgezogen.

Der bauhof in Hemmingen-Westerfeld ist zwar wegen Corona geschlossen. In der Reihe „bauhof on tour“ aber bietet das Kulturzentrum zwei Veranstaltungen im Schlosshof in Neustadt an: mit Julia Kock am Freitag, 21. August, 20 Uhr, und mit Juliano Rossi am Sonnabend, 29. August, 20 Uhr. Karten gibt es über das Ticketingsystem reservix.de im Internet sowie telefonisch im Schloss unter (05 11) 61 62 52 00 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de.

Die Bücherstube Arnum in den Räumen der Friedensgemeinde stellt Wundertüten mit Büchern zusammen – frei nach dem Motto „Die Bücherstube bringt‘s“. Der Service wurde zunächst während des Corona-Lockdowns angeboten und später verlängert. Nähere Informationen gibt es unter Telefon (0 51 01) 58 74 19 und der E-Mail-Adresse buecherstube.arnum@htp.com. Die Bücherstube ist in den Ferien geöffnet, ebenso die Stadtbücherei. Sie versorgt Nutzer, die wegen der Ansteckungsgefahr die Bücherei nicht betreten möchten, mit Lesestoff, aber auch mit Filmen, CDs und Gesellschaftsspielen. Weitere Auskünfte gibt es unter Telefon (0511) 4103280 und unter der E-Mail-Adresse buecherei@stadthemmingen.de.

Der Verein HemmingWay lädt zum Tablequiz ein. Mehr Informationen gibt es hier.

Das Mausoleum ist ein schönes Ziel bei einem Spaziergang zum Naturschutzgebiet Sundern. Seit etwa zwei Wochen gibt es dort etwas Neues: Eine dekorative Kreuzblume schmückt die Spitze des letzten verbliebenen Turmes des Mausoleums Graf Carl von Alten. Das Gelände ist frei zugänglich. 1842 hatten Georg Ludwig Friedrich Laves und Conrad Wilhelm Hase, prominente Architekten im Königreich Hannover, das Mausoleum fertiggestellt. Carl von Alten spielte als Befehlshaber von englisch-hannoverschen Truppen in der Schlacht bei Waterloo 1815 eine wichtige Rolle.

Die Volkshochschule macht in ihrem Sommersemester auch viele Angebote im Stadtgebiet von Hemmingen. Bei einigen Kursen gibt es noch freie Plätze, zum Beispiel bei der Klangmeditation, die am Montag, 20. Juli, in Arnum beginnt und für T‘ ai Chi im Wald am Sonnabend, 22. August, in Ohlendorf. Nähere Informationen gibt es im Internet auf leine-vhs.de. Die VHS-Geschäftsstelle im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist die ganzen Sommerferien über geöffnet.

Von Andreas Zimmer