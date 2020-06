In wie vielen Häusern in Harkenbleck wohnen Feuerwehrmitglieder? Wie groß ist der Abstand zwischen dem Wahrzeichen und der Birke bei der Mehrzweckhalle? Für Unterhaltung und Wissenszuwachs hat die Feuerwehr Harkenbleck gesorgt: An ihrer Rallye mit Fragen zum Ort nahmen 20 Teams teil.