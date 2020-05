Freiluftgottesdienst vor St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg: Applaus spricht für eine Fortsetzung

Wilkenburg

Es war eine Premiere. Und bald soll es eine Fortsetzungen geben: „Einen solchen Freiluftgottesdienst wollen wir jetzt öfter machen“, sagte Pastorin Harriet Maczewski zum Abschluss des Gottesdienstes auf dem Gelände der Wilkenburger Kirchengemeinde St. Vitus – und erntete Applaus der Besucher. Deutlicher hätte das Votum der 150 Teilnehmer des Regionalgottesdienstes für alle Hemminger Kirchengemeinde am Donnerstagvormittag also nicht ausfallen können.

Anzeige

Aus Corona-Gründen war es eben ein Gottesdienst der anderen Art – dafür spricht auch der Applaus, der nach einer Predigt ungewohnt ist. Sitzgelegenheiten standen auf dem Kirchhof in gebotenen Abständen bereit, einige Besucher hatten sich auch ihre eigenen Campingstühle mitgebracht. Das Eintragen in Anwesenheitslisten am Eingang gehörte zur Pflicht, genau wie ein Mundschutz. Inbrünstigen Gesang gab es aber nicht. „Sie dürfen aber mitsummen“, sagte die Pastorin zu Beginn. Damit es trotzdem eine passende Begleitung gab, sorgten Birgit Brenner am E-Piano sowie Sängerin Stella Maczewski und Trompeter Robert Asztalos für die Musik.

Weitere NP+ Artikel

In Wilkenburg geht es unter freiem Himmel am Sonntag, 5. Juli, weiter. Dann steht ab 11 Uhr ein Familiengottesdienst auf dem Programm.

In Wilkenburg geht es unter freiem Himmel am Sonntag, 5. Juli, weiter. Quelle: Stephan Hartung

Lesen Sie auch:

Von Stephan Hartung