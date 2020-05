Freibad Arnum muss vorerst noch geschlossen bleiben

Arnum

Die nötigen Sanierungen sind abgeschlossen, das Wasser ist ins Becken gelassen: Doch Besucher darf das Freibad in Hemmingen-Arnum noch nicht empfangen. Die für Sonnabend, 9. Mai, geplante Saisoneröffnung muss wegen des Coronavirus verschoben werden. Die Geschäftsführer der Freiwilligen Bäder GmbH, Jürgen Neumann und Achim Pönack, setzen jedoch darauf, dass es bald losgeht.

Beide Becken im Freibad sind mit Wasser gefüllt

„Wir haben das Wasser bereits in beide Becken gelassen, sodass wir im Grunde unverzüglich öffnen können“, sagen sie. Das Wasser muss allerdings auch ohne Gäste dauerhaft gereinigt werden, was Kosten verursacht. Neumann und Pönack hoffen deshalb, so schnell wie möglich Besucher empfangen zu dürfen. „Es gibt allerdings noch zahlreiche Unwägbarkeiten“, sagt Neumann.

Anzeige

Land sieht Öffnung für Freibäder Ende Mai vor

Damit ist der vom Land Niedersachsen vorgelegte Fünf-Stufen-Plan gemeint, der für die ab 25. Mai beginnende dritte Stufe auch eine Öffnung der Freibäder vorsieht. „Die Öffnung soll allerdings mit Auflagen verbunden sein, die wir im Moment noch nicht kennen“, sagt Pönack. So sei zum Beispiel noch offen, ob die Zahl der Gäste beschränkt wird, ob Karten möglicherweise nur online verkauft werden oder ob der Kiosk im Bad öffnen darf. „Die Auflagen sollten möglichst schnell veröffentlicht werden, damit wir darauf reagieren können“, hoffen beide Geschäftsführer.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann