Freibad und Strandbad öffnen Pfingsten – Büntebad bleibt zu

Das Freibad Arnum und das Strandbad in Hemmingen-Westerfeld werden beide zu Pfingsten am Sonnabend, 30. Mai, in die Saison starten. Das teilte Jürgen Neumann mit. Gemeinsam mit Achim Pönack hat er die Geschäftsführung der Gemeinnützigen Bäder GmbH inne.

Das Arnumer Bad öffnet damit wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr drei Wochen später als vorgesehen. Der geplante Termin für das Strandbad wird mit dem 30. Mai eingehalten.

Geschäftsführer erstellen Hygieneplan für beide Bäder

Der Fünf-Stufen-Plan des Landes Niedersachsen sieht zwar schon eine Öffnung der Freibäder unter Auflagen ab Montag, 25. Mai, vor. „Allerdings haben wir erst in dieser Woche konkrete Vorgaben bekommen, an die wir uns halten müssen“, sagte Neumann. Diese müssen allerdings vor Ort für jedes Bad individuell angepasst werden. Neumann und Pönack haben jetzt einen Hygieneplan für die beiden Bäder erarbeitet. „Das Gesundheitsamt muss diesem Plan jetzt noch zustimmen“, sagte Neumann.

Das Büntebad bleibt noch geschlossen

Sobald das geschehen ist, werden die beiden Geschäftsführer öffentlich mitteilen, an welche Regeln sich die Besucher im Freibad Arnum und im Strandbad halten müssen. Auch die Preismodelle für dieses Jahr werden dann vorgestellt.

Das städtische Büntebad in Hemmingen-Westerfeld muss noch etwas länger geschlossen bleiben. Eine Öffnung der Hallenbäder ist in dem Plan des Landes erst ab Stufe vier vorgesehen. Dafür gibt es noch keinen konkreten Termin.

Von Tobias Lehmann