Hemmingen

Es waren klare Worte: „Die Nutzung von Fotovoltaik-Technik ist vielerorts über Jahrzehnte verpennt worden. Das betrifft auch Hemmingen.“ Das sagte Ulrich Beyer, Gründer und Inhaber der in Devese ansässigen und international tätigen Firma Solargy, jetzt im Online-Bürgergespräch des CDU-Bürgermeisterkandidaten Jan Dingeldey. Rund 20 Gäste nahmen daran teil.

Beyer sagte, dass im Bewusstsein der Bevölkerung immer noch viele falsche Klischees über die Solarstromtechnik vorhanden seien. „So denken viele Bürger, dass der Kauf und die Installation von Fotovoltaikanalgen teuer sei und die Technik kompliziert zu bedienen ist. Beides ist falsch“, sagte er. Eine Fotovoltaikanlage koste zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Durch die anschließenden Einsparungen rentiere sich der Kauf aber bereits innerhalb weniger Jahre. Zudem gebe es zahlreiche Fördermöglichkeiten. Die Bedienung der Anlage sei nicht komplizierter, als „ein Programm am Fernseher umzuschalten“, sagte Beyer.

Einzige Voraussetzung für eine Fotovoltaikanlage ist ein Dach

Die einzige Voraussetzung für eine Fotovoltaikanlage sei ein Dach. Es sei auch kein Problem, wenn dieses teilweise verschattet sein sollte. „Die im Schatten liegenden Module produzieren dann möglicherweise etwas weniger Strom, was aber die Produktion der weiteren Module nicht beeinträchtigt“, erläuterte Beyer. Die Haltbarkeit einer Fotovoltaikanlage beziffert der Deveser auf mehrere Jahrzehnte. „Ich habe meine Anlage zu Hause 1988 installiert. Die läuft immer noch“, sagte er.

Ein Gast sagte, dass bei diesem Thema auch nicht nur finanzielle Aspekte betrachtet werden sollten. Schließlich produziere eine Fotovoltaikanlage auch umweltfreundlich Strom. „Es geht hier auch darum, den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen“, sagte er. Beyer stimmte zu und wies noch darauf hin, dass auch elektrisch betriebene Autos für die Umwelt nur sinnvoll seien, wenn der Strom dafür aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Aus seiner Sicht sei es wichtig das Thema Solarenergie in der Öffentlichkeit noch bekannter zu machen. Dazu könne die Stadt mit verschiedenen Aktionen beitragen.

Bald Klimaschutzmanager bei der Stadt?

Im Hinblick auf die zahlreichen Fördermöglichkeiten bei umweltfreundlichen Projekten wies ein Gast der Veranstaltung darauf hin, dass das Klimaschutzkonzept der Stadt Hemmingen bereits zehn Jahre alt sei. Dieses ist Voraussetzung, um eine geförderte Stelle für einen Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin zu schaffen. Dingeldey hatte sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen, dass er sich für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers einsetzen wird.

„Die Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts ist dann aber eher etwas für den neuen Rat der Stadt“, sagte er. Die Bürgermeisterwahl wie auch die Wahl des Rats sind am 12. September. Dingeldey sagte, er sei sicher, dass Fördermittel im Klimabereich in naher Zukunft nicht sinken werden. „Wenn wir es in diesem Jahr noch nicht schaffen, bekommen wir auch im nächsten Jahr noch Förderungen für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers und klimafreundlicher Aktionen“, sagte er.

Von Tobias Lehmann