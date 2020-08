Hemmingen

So ein Wasserspektakel sieht man nicht alle Tage: Zahlreiche Stare erfrischen sich bei sommerlicher Hitze an einem Fass voller Wasser. Leser Manfred Miller hat diesen Moment mit der Kamera festgehalten – und will damit nicht zuletzt auf die Wassernot der Singvögel aufmerksam machen.

Neben den Staren kommen mehrmals täglich auch Spatzen, Meisen, Garten- und Mönchsgrasmücke, Hausrotschwanz, Buch- und Grünfink, Singdrossel und Amsel, seltener Buntspecht und Grünspecht zu dem Fass in Millers Garten am Matzdorfer Weg. „Der Wasserbedarf ist groß. Deshalb ist es wichtig, im Garten Vogeltränken aufzustellen“, meint der Hemminger Fotograf.

Planschbecken helfen Vögeln nicht

Bei größeren Wasserbehältern seien sichere Ein-und Ausstiegshilfen wie schwimmende Bretter erforderlich. Diese würden von den Vögeln gern angenommen. Planschbecken hingegen seien für die Wasserversorgung der Tiere nutzlos, weil sie nicht artgerecht seien und die Vögel keinen festen Halt fänden.

Von Sarah Istrefaj