Arnum

Die Fleischerei Borchers in Arnum hat vorläufige Insolvenz angemeldet. Das teilt der Rechtsanwalt Jens Wilhelm mit, der dem Betrieb vom Insolvenzgericht zur Seite gestellt wurde. Seine erste Einschätzung der Lage ist positiv.

Wilhelm gehört zur in Hannover ansässigen Kanzlei „Wilhelm & Kollegen“, die sich seit der Gründung 1952 um Insolvenzen in Niedersachsen kümmert. Er übernimmt vorerst auch die Kommunikation mit der Öffentlichkeit für den Betrieb. 

Corona-Lockdown wirkt sich auf Verkauf in der Fleischerei aus

„Der Betrieb hat von sich aus Insolvenz angemeldet“, teilt Wilhelm mit. Das sei häufig ein Zeichen dafür, dass noch nicht alles verloren ist. Es komme auch vor, dass Gläubiger Betriebe als insolvent melden. „Doch wenn Unternehmen von sich aus diesen Weg wählen, wurden bestehende Warnzeichen möglicherweise noch rechtzeitig erkannt“, sagt Wilhelm. So sei auch sein erstes Treffen mit der Belegschaft sehr gut und kooperativ verlaufen. „Ich bin sehr beeindruckt, mit welcher Loyalität und Engagement sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Sanierung einbringen und unbedingt wollen, dass der Traditionsbetrieb bestehen bleibt. In dieser Form erlebt man das selten“, sagt der Rechtsanwalt.

Die Gründe für die vorläufige Insolvenz seien vielfältig. Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Auflagen im Produktions- und Verkaufsprozess von Lebensmitteln sei das Unternehmen stark unter Druck geraten, heißt es in der von Wilhelm und der Fleischerei gemeinsam formulierten Pressemitteilung. Der phasenweise vollständige Rückgang von Vereinsfesten, privaten Feiern und Zusammenkünften habe sich „deutlich negativ“ ausgewirkt.

B-3-Umgehung ist einer der Gründe für Insolvenz

Durch die im vergangenen Jahr neu eröffnete Umgehungsstraße fehle zudem der Durchgangsverkehr, deren Fahrer auf das Geschäft aufmerksam werden. Auch verschiedene Baustellen in der Umgebung sollen die Erreichbarkeit der Fleischerei erschwert haben. Dazu komme eine neue Konkurrenz durch die Eröffnung des Edeka-Markts an der Göttinger Straße in Arnum. Diese unterschiedlichen Aspekte sollen gemeinsam dazu geführt haben, dass der Betrieb vorläufige Insolvenz anmelden musste.

Im Fall einer angemeldeten Insolvenz zahlt die Bundesagentur für Arbeit für drei Monate die kompletten Löhne aller Angestellten. „Diese Möglichkeit haben wir auch in Anspruch genommen“, sagt Wilhelm. Gleichzeitig sollen verschiedene Neuerungen angestoßen werden, die die Attraktivität des Betriebs steigern. „Das können unter anderem auch Kleinigkeiten sein“, sagt Wilhelm. So sei ihm bei seinem ersten Besuch zum Beispiel aufgefallen, dass der Parkplatz vor dem Haus nicht explizit als Kundenparkplatz ausgewiesen ist. „Als auswärtiger Besucher war man unsicher, ob man dort parken darf oder nicht“, sagt er. Mittlerweile weist ein Schild auf den Kundenparkplatz hin.

Fleischerei: Bestellungen jetzt auch per WhatsApp

Einige Neuerungen wurden auch bereits umgesetzt. So hat das Unternehmen die Homepage www.fleischerei-borchers.de online gestellt. Erstmals ist es jetzt auch möglich, mit EC-Karte zu zahlen. Weiterhin können Bestellungen per WhatsApp aufgegeben werden. Auch der jeden Dienstag angebotene warme Mittagstisch soll weitere Kunden anlocken. Mittwochs stehen ab sofort immer verschiedene Eintöpfe bereit. Längerfristige Bestellungen für Vereinsfeste oder private Bestellungen werden weiterhin wie gewohnt angeboten.

Über vier Generationen ein Familienbetrieb Die Familie Borchershat die Fleischerei 1893 in Arnum gegründet. Vier Generationen führten den Betrieb, zuletzt Friedrich Borchers ab 1965 bis zu seinem Tod 2009. Seitdem wird die Fleischerei von Torsten Schaper geleitet, der in dem Betrieb seine Lehre gemacht und auch die Meisterprüfung abgelegt hat. Aktuell sind in dem Betrieb acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das Gebäude der Fleischerei besteht nach Aufzeichnungen schon länger als der Betrieb dort ansässig ist. So war dort bereits vor 1893 eine Viehwirtschaft mit Handel und Schlachtgenehmigung ausgewiesen. Der aktive Schlachtbetrieb wurde 1985 eingestellt. Auch bereits mehr als 100 Jahre alt ist große Linde vor dem Geschäft. Die traditionelle Architektur des Hofgeländes wurde bis heute bewahrt. Das soll auch so bleiben, teilt das Unternehmen auf der Internetseite mit.

„Um das Unternehmen dauerhaft zu stabilisieren, brauchen wir aber die Hilfe der Hemminger“, sagt Wilhelm. „Die Preise dort sind teilweise etwas teurer als im Supermarkt. Doch für die Qualität lohnt sich das auch“, sagt er. Eine Garantie kann Wilhelm dem Betrieb jedoch nicht geben. „Wir werden jetzt zunächst bis Ende des Jahres probieren, den Zuspruch der Kunden zu erhöhen und dann Fazit ziehen“, sagt er.

Von Tobias Lehmann