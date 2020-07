Die Filiale von Easyfitness in Hemmingen ist seit dem 26. Februar geschlossen. Nach einem Wasserschaden wurden Schwachstellen sichtbar. Der Betreiber will diese schnell beseitigen. Die Region Hannover spricht jedoch von gravierenden Brandschutzmängeln.

Weder an der Front- noch an der Rückansicht sieht es so aus, dass Easyfitness in Hemmingen in Kürze wieder öffnet. Quelle: Stephan Hartung