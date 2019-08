Hemmingen

Kann die Feuerwehr einen Brand im Industriegebiet westlich der Bundesstraße 3 in Hemmingen-Westerfeld mit einer Wasserentnahme östlich der B3 löschen? Sie kann. Das haben jetzt rund 40 Mitglieder der Ortsfeuerwehren Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld und Hiddestorf/Ohlendorf bei einer Übung unter Beweis gestellt. Das Besondere daran: Sie nutzten eine Leitung unterhalb der B3, sodass auf der Fahrbahn keine Schläuche verlegt werden mussten. Das teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit.

Wasserbecken dient als Wasserspeicher

Die Wasserentnahme begann an der Straße Katermahl. Die Schläuche wurden mit einem Anschluss an der Göttinger Landstraße (B3) verbunden, der eine Leitung unterhalb der Fahrbahn versorgte. Westlich der B3 wurden die Schläuche dann in das Industriegebiet geführt. Dort baute die Feuerwehr ein rund zehn Quadratmeter großes Becken auf, das mit Wasser gefüllt wurde, sodass sich die Helfer für die Feuerwehrfahrzeuge daraus bedienen konnten. Organisiert wurde die Übung von Jörg Brinkmann, Wolfgang Kreipe und Mirko Silweschak. Alle drei sind Mitglieder der Ortsfeuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf.

