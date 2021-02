Hemmingen

Am Jahresanfang wimmelt es normalerweise nur so von Hauptversammlungen. Doch wegen Corona sind sie verboten. Wie gehen die Ortsfeuerwehren in Hemmingen damit um? Eine Umfrage ergab: ganz unterschiedlich. Das Spektrum reicht vom Verschieben über die Onlineversammlung bis zur Präsenzwahl. Ein Überblick.

Arnum

Die Ortsfeuerwehr Arnum geht auf Nummer sicher und verschiebt die Hauptversammlung auf den Sommer. Laut Kirstin Mittendorf, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, ist das Treffen nun für Sonnabend, 3. Juli, 18 Uhr, in der Fahrzeughalle oder im Innenhof des neuen Gerätehauses geplant. Eines der Themen wird das 125-jährige Bestehen sein, aber auch das Feuerwehrgerätehaus. 2020 sind nach mehr als zwei Jahren Bauzeit die Arbeiten dort zu Ende gegangen. Eine feierliche Eröffnung gab es wegen Corona bis heute nicht. Der An- und Umbau kostete etwa 3,4 Millionen Euro.

Devese

Die Ortsfeuerwehr Devese hat ihre Jahresversammlung in den Sommer verschoben. Sie ist laut Ortsbrandmeister Friedrich Kollrodt für Freitag, 10. Juli, geplant. Möglicherweise wird die Zahl der jährlichen Einsätze steigen. Der Grund dafür könnte die im November 2020 eröffnete B-3-Umgehung sein, die auch durch Devese verläuft. Erst im Januar hatte es dort einen Unfall gegeben.

Harkenbleck

Die für den 8. Januar geplante Generalversammlung der Ortsfeuerwehr Harkenbleck werde voraussichtlich im Sommer nachgeholt, sagt Sprecher Lennart Fieguth. Der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter sowie die Gruppenführer werden aber schon am Sonnabend, 20. Februar, in einem vorgegebenen Zeitfenster gewählt. Die Mitglieder werden dazu einzeln in den Schulungsraum der Feuerwehr kommen. Die Amtszeit des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters endet am 30. April. Die Feuerwehr ist vor wenigen Tagen vorübergehend innerhalb der Ortschaft umgezogen, weil am bisherigen Standort am Hallerskamp ein neues eingeschossiges Gerätehaus gebaut wird. In den nächsten Tagen wird das alte Haus abgerissen. Im März 2022 soll das 1,9-Millionen-Euro-Projekt fertig sein.

Das alte Gerätehaus in Harkenbleck wird abgerissen. Quelle: Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Die Ortsfeuerwehr hat ihre Jahresversammlung als bisher einzige online absolviert. 43 Teilnehmer schalteten sich am Sonnabend über Skype zu, erläuterte Ortsbrandmeister Thorsten Heitmann. Bei einer üblichen Versammlung seien es ähnlich viele. Auch die Jugend- und Kinderfeuerwehr gab ihre Jahresberichte ab. Weil die Mitglieder unter sich bleiben wollten, wurden die Grußworte von Bürgermeister Claus Schacht und Anette Wnendt, Vorsitzende des Feuerschutzausschusses, verlesen. Auch Ehrungen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Diese seien aber schon am Nachmittag vorgenommen worden. „Wir wollten Termine entzerren“, sagte Heitmann. Es gebe große Themen wie das neue Gerätehaus, dabei gehe es in die Detailplanung, der geplante neue Einsatzleitwagen sowie ein neues Löschgruppenfahrzeug, das im Laufe des Jahres geliefert werde und für das ein Ausbildungsplan zu erstellen sei. „Trotz eigener Bedenken im Vorfeld gegen die Versammlung als Skype-Sitzung wurde im Anschluss eine positive Rückmeldung der Teilnehmer erteilt.“

In diesem Jahr soll mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses neben dem Lidl-Markt begonnen werden. Erstmals ziehen die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg unter ein gemeinsames Dach. Doch auf dem Gelände an der Weetzener Landstraße befinden sich unter anderem auch ein Übungsturm und die Kleiderkammer der Stadtfeuerwehr. Die Kosten für den eingeschossigen Neubau belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro. Laut Stadtverwaltung sollen im Frühjahr die archäologischen Untersuchungen beginnen. 2021 soll dann auch mit dem Bau begonnen werden. Die bestehenden Gerätehäuser an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld und an der Straße Am Damm in Wilkenburg entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen.

Hiddestorf/Ohlendorf

Ursprünglich war die Jahresversammlung für den 6. Februar geplant. Nun hat die Feuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf sie auf Sonnabend, 19. Juni, verschoben. Das sei möglich, denn es gebe keine Wahlen und nur Regularien, erläutert Ortsbrandmeister Björn Feierabend. Möglicherweise werde die Versammlung im Freien sein. „Wir möchten gern alle Abteilungen dabeihaben, also auch den Musikzug“, sagt er.

Timo Volkwein wurde als Ortsbrandmeister wiedergewählt. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Wilkenburg

Die Ortsfeuerwehr Wilkenburg ist bisher die einzige, die mit persönlichem Erscheinen gewählt hat. Der Grund: Die erste Amtszeit von Timo Volkwein läuft aus. Seit 2013 ist er Ortsbrandmeister. Mitte Januar wurde er wiedergewählt. Die Mitglieder seien abends in einem festgelegten Zeitrahmen für die schriftliche und geheime Wahl einzeln ins Gerätehaus gekommen. Bei der Stimmauswertung waren als Externe Heiko Schottmann und Florian Voss dabei. Die Jahresversammlung hat die Feuerwehr auf den Sommer verschoben. Ein Termin steht Volkwein zufolge noch nicht fest. Ein Thema werde aber das gemeinsame Gerätehaus mit der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld sein.

Von Andreas Zimmer