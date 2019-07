Harkenbleck

Feuerwehreinsatz am Montagabend in Harkenbleck: Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr haben an der Redener Straße einen kleinen Brand mit Wasser gelöscht, der gerade erst am Boden einer Baumgruppe zwischen dem Bolzplatz und der Redener Straße entstanden war. Über die Ursache konnte die Polizei keine Angaben machen.

Feuerwehralarm an Redener Straße

Wie Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mitteilte, ging der Alarm gegen 19 Uhr ein. An dem Einsatz waren 18 Mitglieder mit zwei Fahrzeugen beteiligt.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Andreas Zimmer