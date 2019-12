Eine 15-Jährige ist am Freitag bei einem Unfall in Hemmingen leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte deren Rad am Kreisel der Weetzener Landstraße erfasst, woraufhin die Jugendliche stürzte. Die Frau habe nur kurz nach dem Gesundheitszustand gefragt, eh sie wegfuhr. Die Polizei sucht Zeugen.