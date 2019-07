Hemmingen-Westerfeld

Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zu einer brennenden Hecke in Hemmingen-Westerfeld gerufen worden. Diese brannte auf einer Länge von etwa vier Metern, teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit. Die Ursache sei unklar.

„Als die Feuerwehr eintraf, war die Hecke bereits von Nachbarn, mit Gartenschläuchen ausgerüstet, gelöscht worden“, erläuterte Hillert. Der Alarm ging gegen 14.15 Uhr ein. Ein Anrufer hatte den Brand an der Straße Rohrdiek gemeldet.

„Zur Sicherheit wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester untersucht“, erläuterte Hillert. „Es konnte schnell Entwarnung gegeben werden.“ Bei dem etwa 20 Minuten langen Einsatz waren neun Mitglieder der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld mit zwei Fahrzeugen beteiligt sowie die Polizei. Diese bittet um mögliche Hinweise in der Polizeistation in Arnum, Telefon (05101) 854330, oder im Kommissariat in Ronnenberg. Es ist unter der Rufnummer (05109) 5170 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer