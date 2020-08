Hemmingen

Einsatzreiches Wochenende für die Stadtfeuerwehr Hemmingen: Fünfmal gab es in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend Alarm.

Hemmingen-Westerfeld: Alle sechs Ortsfeuerwehren wurden am Freitag gegen 20.15 Uhr zum Seniorenheim Rosenpark an der Berliner Straße gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst – wegen Wasserdampf, wie sich an Ort und Stelle zeigte. Das teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit. Der Einsatz für die 64 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen war nach rund 30 Minuten beendet. Bei Einsätzen wie im Seniorenheim werden immer alle Ortsfeuerwehren alarmiert.

Hiddestorf: Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Hund nahe der Landesstraße zwischen Hiddestorf und Linderte gerufen. Der Besitzer meldete, der Zustand seiner Dogge habe sich plötzlich verschlechtert. Als die Feuerwehr eintraf, war das Tier bereits tot. Die Ursache ist unklar.

Hemmingen-Westerfeld: Im zweitgrößten Hemminger Stadtteil folgten zwei weitere Einsätze. Gegen 11.50 Uhr meldete die Polizei einen Ast in der Nähe des Friedhofs, der auf einen Feldweg zu stürzen drohte. Neun Ehrenamtliche mit zwei Fahrzeugen eilten herbei und entfernten den Ast mithilfe eines Hakens. Kurz vor Ende dieses 15-minütigen Einsatzes gab es den nächsten Alarm. In einem Einfamilienhaus an der Straße Im Dorffeld war ein Keller überschwemmt. Die Ursache war ein Defekt an der Trinkwasseranlage. Das Wasser, das etwa zehn Zentimeter tief stand, wurde mit einer Tauchpumpe und einem Wassersauger aus dem Keller befördert. Zehn Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen waren für 90 Minuten im Einsatz.

Devese: An der Baustelle der B3-Ortsumgehung hat am Samstagabend Holzmaterial gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr wurde gegen 21.20 Uhr zum Platz unter der Brücke der K221 mit den Kreiseln in Devese gerufen. Hillert erläuterte: „Die Ortsfeuerwehr Devese konnte den Brand schnell mit 20 Litern eines Wasser-Schaum-Gemisches löschen, so dass die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld die Anfahrt abbrechen konnte.“ Der Einsatz mit elf Mitgliedern und zwei Fahrzeugen dauerte eine Stunde.

