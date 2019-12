Hemmingen

Nur wenige waren eingeweiht, Hemmingens Stadtbrandmeister Roland Frey und sein Stellvertreter Ralf Brinkmann wussten von nichts. Als sie am Montagabend im Feuerwehrhaus Devese ihre letzte Stadtkommandositzung leiteten, bat plötzlich ein Ortsbrandmeister um eine kurze Unterbrechung. Was war los? Die beiden sollten in den sogenannten Feuerwehrgarten kommen.

Frey und Brinkmann gingen nach draußen und staunten nicht schlecht: Sie wurden bereits erwartet von rund 150 Mitgliedern aus den Einsatzabteilungen der sechs Ortsfeuerwehren –mit Fackeln sowie drei Musikzügen, Vertretern der umliegenden Stadtfeuerwehren und der Regionsfeuerwehr sowie ihren Familienmitgliedern. Sichtlich gerührt hörten die beiden der Musik zu.

Zur Galerie Im Fackelschein und beim Spiel von drei Musikzügen dankt die Hemminger Stadtfeuerwehr ihrem langjährigen Stadtbrandmeister Roland Frey und seinem Stellvertreter Ralf Brinkmann für ihre Dienste.

Roland Frey und Ralf Brinkmann verabschiedet

Der neue Stadtbrandmeister Marc Wehrmann dankte ihnen auch im Namen des neuen Stellvertreters Heiko Schottmann und der Stadtfeuerwehr für die Arbeit in den vergangenen rund 20 Jahren. Frey und Brinkmann hätten durch ihre „ruhige und besonnene Art die Feuerwehr auch in kritischen Situationen gut geführt und entscheidend geprägt“. Die Feuerwehr in Hemmingen sei gut aufgestellt.

Wehrmann und Schottmann überreichten im Namen der Feuerwehr eine Bildercollage. Ihre Ehefrauen Birgitt Frey und Wiebke Brinkmann bekamen Blumensträuße. „Eine tolle Überraschung“, sagte Roland Frey. „Wir freuen uns sehr, dass so viele gekommen sind“, sagte Brinkmann. Beide wünschten ihren Nachfolgern alles Gute.

Von Andreas Zimmer