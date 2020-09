Harkenbleck

An der Straße Hallerskamp hat in der Nacht zu Freitag eine Hecke lichterloh gebrannt. Auch ein Zaunpfahl wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die Ermittlungen laufen, teilte eine Sprecherin mit.

Laut Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth ging der Alarm gegen 0.15 Uhr ein. Neun Helfer der Ortsfeuerwehr eilten mit zwei Fahrzeugen zu dem Privatgrundstück am Ortsausgang in Richtung Pattensen. „Beim Eintreffen brannte die rund drei Meter hohe Hecke auf einer Länge von zwei Metern lichterloh“, sagte Fieguth. „Durch den zügigen Löschangriff mit Wasser aus dem Tank konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Anschließend wurde das Brandgut auseinander gezogen, um die letzten Glutnester ablöschen zu können.“

Für die Feuerwehr war der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet. Auch die Polizei war vor Ort.

Von Andreas Zimmer