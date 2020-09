Hemmingen-Westerfeld

Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 22.40 Uhr zu einem Zimmerbrand in Hemmingen-Westerfeld ausgerückt. In einem Einfamilienhaus an der Straße Baumgarten gab es ein Feuer. Mehrere Gegenstände in einem Raum im ersten Obergeschoss haben nach Angaben des stellvertretenden Stadtfeuerwehrsprechers Sebastian Hillert in Flammen gestanden.

„Die dreiköpfige Familie erwartete die Feuerwehr bereits außerhalb des Gebäudes“, erläuterte Hillert. „Da die Familie Rauch ausgesetzt war, wurden alle durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.“

Die Brandursache ist laut Polizei ein Herd, der noch nicht ausgeschaltet war. Die Höhe des Schadens beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 3000 Euro.

Insgesamt seien acht Feuerwehrleute unter Atemschutz im Gebäude gewesen, um das Feuer zu bekämpfen und beschädigtes Gegenstände anschließend nach draußen zu bringen. Hillert erläuterte: „Das Auffinden des Feuers war erschwert, da keine Flammen sichtbar waren und eine Rauchentwicklung die Sicht beeinträchtigte.“ Weiterhin hätten die Brandbekämpfer mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht. Bei den Nachlöscharbeiten habe die Feuerwehr einen Schaumteppich gelegt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Um 1 Uhr sei der Einsatz dann beendet gewesen, berichtete Hillert. Vor Ort seien der Rettungsdienst, die Polizei, der Kriminaldauerdienst und die Stadtverwaltung gewesen, sowie von den Ortsfeuerwehren aus Hemmingen-Westerfeld, Devese, Wilkenburg und Arnum insgesamt 63 Mitglieder mit elf Fahrzeugen.

