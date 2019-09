Aktiv für den Klimaschutz: Die Schüler der Fridays-for-Future-Ortsgruppe rufen Bürger aller Altersklassen in Hemmingen auf, sich an der Sternfahrt am Freitag, 20. September, nach Hannover zu beteiligen. Zudem kündigen sie an, den Hemminger Ratsfraktionen einen Katalog mit Forderungen zu überreichen.