Hemmingen-Westerfeld/Hiddestorf/Ohlendorf

Die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Hiddestorf/Ohlendorf hatten in der Nacht zu Mittwoch jeweils einen Einsatz. Zu einem Wasserschaden kam es am Dienstag gegen 21.30 Uhr aufgrund einer angebohrten Rohrleitung in einer Wohnung in einem Hochhaus an der Löwenberger Straße in Hemmingen-Westerfeld. Das Wasser stand auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern rund zwei Zentimeter hoch und wurde von den Einsatzkräften mit einem Wassersauger abgesaugt. Der Mieter hatte bereits selbst den Strom in der Wohnung und den Hauptwasserhahn des Hauses abgestellt, teilt Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Im Einsatz waren zehn Mitglieder der Ortsfeuerwehr. Sie unterstützen den Mieter noch bei der Vermittlung eines Klempners und Elektrikers.

An der Grillhütte glühten Äste

Die Ortsfeuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf wurde am Mittwoch gegen 1 Uhr von der Polizei alarmiert. An der Grillhütte im Waldgebiet Bürgerholz glühten noch Grillreste und kleine Äste. Die Feuerwehr löschte die Glut mit rund 150 Litern Wasser. Im Einsatz waren neun Mitglieder der Feuerwehr.

Von Tobias Lehmann