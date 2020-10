Hemmingen-Westerfeld/Devese/Wilkenburg

Feuerwehreinsatz in der Kindertagesstätte an der Weetzener Landstraße: Eine Erzieherin hatte aus einer Lüftung Rauch austreten sehen und Alarm geschlagen. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Kinder seien zu dem Zeitpunkt am Donnerstag gegen 7 Uhr noch nicht in dem Gebäude in Hemmingen-Westerfeld gewesen.

Feueralarm im Kindergarten St. Johannes Bosco

„Die Feuerwehr bereitete einen Löschangriff vor und kontrollierte das Gebäude. Die Ehrenamtlichen konnten aber weder Rauch noch Feuer feststellen.“ Das Lüftungssystem habe aber eine Störung angezeigt. Deshalb sei ein Techniker gerufen worden.

Anzeige

Fast 40 Mitglieder der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld, Devese und Wilkenburg waren Fieguth zufolge mit neun Fahrzeugen etwa 45 Minuten lang im Einsatz. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren an die Kita St. Johannes Bosco geeilt. Der von der Caritas betriebene Kindergarten wurde im August 2019 eröffnet.

Von Andreas Zimmer