Harkenbleck

In strömendem Regen haben rund 50 Mitglieder der Ortsfeuerwehr Harkenbleck und Vertreter der Stadtverwaltung das Richtfest für das neue Gerätehaus gefeiert – rund vier Monate später als geplant. Grund dafür waren verzögerte Lieferungen der notwendigen Materialien. „Nach der Grundsteinlegung im Juli passierte lange Zeit nichts, weil die Zimmerer warten mussten. Der gesamte Rohbau wurde jetzt innerhalb von zwei Wochen hochgezogen“, sagte Projektleiterin Dilsad Yaylim am Freitagnachmittag. Eigentlich sollte der gesamte Neubau des Hauses bereits Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Jetzt rechnet Yaylim mit der Fertigstellung im zweiten Quartal 2022. Abgesehen von möglicherweise witterungsbedingten Verzögerungen erwartet Yaylim keinen weiteren Aufschübe mehr. „Die Gewerke sind alle bereits für bestimmte Zeiträume beauftragt“, sagte sie. Die Verzögerung des Projekts hat auch eine Kostensteigerung zur Folge: Statt der ursprünglich geplanten 1,9 Millionen Euro soll der Neubau jetzt 2,2 Millionen Euro kosten.

Feuerwehr will am Standort bleiben

Wichtig war der Ortsfeuerwehr vor allem eines: „Wir wollten gerne hier an dem Standort bleiben. Das ist ein zentraler Teil des Orts“, sagte Ortsbrandmeister Alexander Sprecht. Direkt an das Gerätehaus angrenzend sind die Kindertagesstätte und die Mehrzweckhalle.

Das Gerätehaus musste neu gebaut werden, da das alte für die aktuellen Anforderungen an die Arbeit der Feuerwehr zu klein geworden war. Der beengte Platz war dann aber auch der Grund, weshalb zunächst noch über andere mögliche Standorte diskutiert wurde. Bürgermeister Claus Schacht (SPD) dankte dem Rat beim Richtfest dafür, dass er sich für einen Neubau am alten Standort ausgesprochen hat. „Hier ist der Mittelpunkt des Orts und genau da gehört die Feuerwehr hin“, sagte er. Dem schloss sich auch die Vorsitzende des Feuerschutzausschusses, Annette Wnendt, an. „Wir haben im Juli 2018 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um zu erfahren, ob der Bau an dieser Stelle überhaupt machbar ist. Ein Jahr später haben wir dann mit der Planung der Details begonnen“, sagte Wnendt.

Neues Gerätehaus bietet Platz für zwei Fahrzeuge

Yaylim erläuterte in einer Führung durch das Gebäude anschließend Details. Das neue Gerätehaus wird eine Fahrzeughalle mit Platz für einen Mannschaftswagen und ein Löschfahrzeug beinhalten. Im Außenbereich werden Parkplätze wie auch Stellplätze für Fahrräder angelegt. Erstmals wird der Umkleidebereich getrennt für Männer und Frauen sein. „Ausgehend von der Zahl der Mitglieder in den vergangenen Jahren wird der Raum für die Frauen etwas kleiner sein“, sagte Yaylim.

Hier wird der Haupteingang des neuen Feuerwehrgerätehauses sein. Quelle: Tobias Lehmann

Der Schulungsraum wird rund 60 Quadratmeter groß und durch eine Schiebetür vom vorderen Bereich abgetrennt sein. Für Veranstaltungen kann die Tür zur Seite geschoben werden, sodass ein zusammenhängender Bereich von Schulungsraum, Foyer und Tresenküche entsteht. Weiterhin sind noch ein kleiner Waschbereich, ein Werkstattraum sowie ein Büro für den Ortsbrandmeister und seinen Stellvertreter geplant. Das gesamte Gebäude wird in Holzrahmenbauweise errichtet und bekommt ein Gründach mit einer Fotovoltaikanlage. Direkt nach der Fertigstellung des Gerätehaus soll dann auch der Umbau des anliegenden Kindergartens beginnen. Yaylim rechnet dafür mit einer Bauzeit von acht bis neun Monaten.

Von Tobias Lehmann