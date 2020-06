Hiddestorf/Ohlendorf/Arnum

Ein Mitglied der Berufsfeuerwehr Hannover hat am Donnerstag möglicherweise einen größeren Brand am Rand eines Getreidefelds in Hiddestorf verhindert. Er wohnt in der Nähe und hatte das Feuer an der Hauptstraße in Höhe des Wiesenweges mithilfe einer Gießkanne bereits gelöscht, als die Ehrenamtlichen der Stadtfeuerwehr Hemmingen eintrafen.

Wie deren stellvertretender Sprecher Sebastian Hillert mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 14.30 Uhr alarmiert. „Der Brand hatte sich auf einen Bereich von knapp zwei Quadratmetern ausgebreitet“, erläuterte Hillert. „Anschließend wurde das Gebiet vorsorglich bewässert.“

Kleines Feuer am Wiesenweg

Die Ursache für das Feuer ist nach Polizeiangaben unklar. An dem rund 20 Minuten langen Einsatz waren neben der Polizei 16 Ehrenamtliche der Ortsfeuerwehren Hiddestorf/Ohlendorf und Arnum mit insgesamt drei Fahrzeugen beteiligt.

Von Andreas Zimmer