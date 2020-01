Feuer in Grundschule Hiddestorf ist schnell gelöscht

Hemmingen

Sirenenalarm am Freitagvormittag in mehreren Stadtteilen von Hemmingen: In der Grundschule Hiddestorf hat es einen kleinen Brand gegeben. Spielzeug in einem Pappkarton in der Aula fing Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen hat offenbar ein Schüler mit Feuer gespielt.

Die Schulleiterin konnte das Feuer löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Dafür setzte sie einen Feuerlöscher ein, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit.

Feuer in der Grundschule Hiddestorf

Menschen wurden nicht verletzt. Das Gebäude wurde evakuiert und die rund 80 Schüler der vier Klassen im benachbarten Kindergarten untergebracht. Als alles wieder sicher war, durften sie zwischenzeitlich ins Gebäude, um ihre Schulsachen herauszuholen, die sie bei der Evakuierung im Gebäude lassen mussten. Wegen der Zeugnisausgabe sollte nach der dritten Stunde, also gegen 11 Uhr, ohnehin Schulschluss sein. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Bürgermeister Claus Schacht sagte, das Gebäude könne ab Mittwoch, 5. Februar, wieder genutzt werden. Bis dahin sind jetzt sowieso Schulferien. Am Freitag und am Montag werde die Schule gereinigt.

Neuer Stadtbrandmeister leitet den Einsatz

Vier Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet wurden gegen 10.30 Uhr alarmiert: Arnum, Harkenbleck und Hiddestorf über die Sirenen sowie Hemmingen-Westerfeld mit dem Einsatzleitwagen über Funk. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude und suchte mit der Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern. Den Einsatz leitete der neue Hemminger Stadtbrandmeister Marc Wehrmann.

Die Grundschule befindet sich im Ortskern von Hiddestorf. Das Feuerwehrgerätehaus grenzt an das Schulgelände. Da es sich um eine offene Ganztagsgrundschule handelt, endet die Ganztagsbetreuung normalerweise um 16 Uhr beziehungsweise die Spätbetreuung um 16.30 Uhr.

Direkt vor der Schule ist zurzeit eine Baustelle

Vor der Schule ist seit November 2019 eine Baustelle. Die Sporthalle, die auch die Grundschule nutzt, wird voraussichtlich noch bis zum ersten Quartal 2021 saniert und zur Mehrzweckhalle einschließlich einer Mensa umgebaut. Grundschüler aus Hiddestorf werden deswegen zurzeit mit dem Bus zum Sport nach Arnum gefahren.

Von Andreas Zimmer