Kirchgang mal anders: Gemeinde feiert Gottesdienst in Fahrzeughalle

Arnum

Ein Familiengottesdienst im Feuerwehrgerätehaus in Arnum? Das hat es so noch nicht gegeben. Am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr ist Premiere.

„Gottes Engel sind unterwegs“ heißt das Motto des Gottesdienstes mit Pastorin Christine Behler. Es gebe zwei Anlässe, erläutert Kirstin Mittendorf. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Ortsfeuerwehr zuständig und auch Mitglied im Familiengottesdienst-Team der Friedenskirchengemeinde. „Wir haben ohnehin eine gute Zusammenarbeit und sind Nachbarn, aber es ist auch die Halbzeit beim Neubau des Gerätehauses.“

Familiengottesdienst im Feuerwehrgerätehaus

Die Fahrzeuge werden am Sonntag aus der Halle gefahren, damit Platz für die Besucher ist, die auf Bänken sitzen können. Der Gottesdienst sei auch für Rollstuhlfahrer und für Menschen mit Rollatoren geeignet, erläutert Mittendorf. Es werden unter anderem Besucher aus der nahe gelegenen Seniorenresidenz erwartet. Gemäß dem Motto werden Ortsbrandmeister Frank Boßdorf und Kirstin Mittendorf von Einsätzen der Ortsfeuerwehr berichten.

Musik ist in den Räumen an der Arnumer Kirchstraße 1 auch kein Problem, schließlich gibt es den Feuerwehrmusikzug Arnum. Nach dem Gottesdienst können die Fahrzeuge und die Räume der Feuerwehr besichtigt werden.

Der Spatenstich für das 3,2-Millionen-Euro-Projekt war im August 2018. Mitte 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die neue Fahrzeughalle ist schon fertig, ebenso die neue Herrenumkleide und ein neuer Sanitärbereich.

Familiengottesdienst : Das sind die nächsten Termine

Die Friedensgemeinde lädt viermal im Jahr zu Familiengottesdiensten ein. Im Juni wurde auf dem Spielplatz an der Astrid-Lindgren-Straße gefeiert. Zwei Termine stehen dann für dieses Jahr noch aus: Für den 11. November ist ein Laternenumzug am Martinstag geplant, und am 1. Dezember wird der erste Advent begangen.

Von Andreas Zimmer