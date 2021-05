Harkenbleck/Pattensen/Hannover

„Die Auszeichnung kam für mich völlig überraschend“, sagt Mike Schleupner. „Ich hatte nicht damit gerechnet, zu gewinnen.“ Im September vergangenen Jahres hat er sich mit seiner Arbeit im Hildesheimer Theater für Niedersachsen (TfN) um den Titel beworben. Jetzt kam die Nachricht, dass er mit seinem Betrieb Farbcompany Maler des Jahres 2021 in der Kategorie „Gestaltungskonzept gewerblich/öffentlich“ geworden ist. Der Titel wird jedes Jahr von der Malerfachzeitschrift Mappe vergeben.

„Der Titel bedeutet mir sehr viel, da sich zahlreiche Unternehmen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich darum beworben haben“, sagt Schleupner. Das Rennen machte er wegen seiner Ideen und Ausführungen für die Modernisierung und Erweiterung im TfN. Dort hat er mit vier seiner Mitarbeiter insgesamt 524 Akustikplatten im großen Saal sowie das Foyer und den Wandelgang mit einer goldschimmernden Spezialfarbe versehen. Die Arbeiten haben insgesamt drei Monate gedauert.

Insgesamt 524 Akustikplatten haben Mike Schleupner und sein Team im großen Saal des TfN gestrichen. Quelle: Chris Gossmann

Die Jury lobte besonders „das hohe handwerkliche Niveau bei der anspruchsvollen Umsetzung der geschwungenen Wandelemente im Zuschauerraum“. Mappe-Chefredakteur Matthias Heilig betont: „Maler des Jahres wird man nicht ohne Grund.“ Der Wettbewerb genieße einen hohen Stellenwert in der Branche.

So sieht das TfN nach der Modernisierung aus. Quelle: Chris Gossmann

Schleupner war von 2019 bis Anfang dieses Jahres mit seiner Farbcompany in Harkenbleck ansässig. Nach dem Abitur hatte der heute 42-Jährige in einem Malerbetrieb in Pattensen das Maler- und Lackiererhandwerk von der Pike auf gelernt. Anschließend hat er an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildesheim ein vierjähriges Studium zum Diplom-Designer absolviert. Im Januar 2021 ist der Farbdesigner mit seinem Betrieb in die Klaus Stuckert GmbH & Co. KG in der Südstadt eingestiegen und mit seinem Betrieb nach Hannover umgezogen. Privat lebt er jedoch nach wie vor in Harkenbleck.

Von Stephanie Zerm