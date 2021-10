Hemmingen

Die FDP ist in Zukunft kein Mitglied des Verfassungsausschusses – das macht Markus Hofmann sauer. „Nach zehn Jahren ist die FDP erstmals wieder in den Rat der Stadt Hemmingen eingezogen und das sogar gleich mit zwei Mitgliedern“, sagt der Vorsitzende des Hemminger FDP-Ortsverbands. „Doch jetzt wird uns ein großer Teil des neu gewonnenen Einflusses wieder genommen.“ Er bezieht sich auf die in dieser Woche vom Land Niedersachsen beschlossene Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes, die unter anderem die Verteilung der Sitze in den politischen Ausschüssen betrifft.

Die erste Stadträtin Regina Steinhoff bestätigt, dass das sogenannte Hare-Niemeyer-Verfahren jetzt vom d’Hondtschen-Verfahren abgelöst wird. Sie bewertet die Gesetzesänderung nicht, sagt aber: „Mathematisch ist es richtig, dass das alte Verfahren vorteilhafter für die kleineren Fraktionen war. Für uns als Stadtverwaltung ändert sich jedoch lediglich die Art der Berechnung“, sagt sie.

FDP bekommt keinen Sitz im Verwaltungsausschuss

Fest steht, dass die FDP mit zwei Ratsmitgliedern nicht Mitglied im neuen Verwaltungsausschuss sein wird. Das nach dem Rat zweitwichtigste Entscheidungsgremium einer Kommune wird in Hemmingen im November neu zusammengesetzt. „Wir müssen mindestens sechs Mitglieder der Ratsfraktionen sowie den Bürgermeister im Verwaltungsausschuss sitzen haben“, erläutert Steinhoff. „ Doch wir dürfen die Zahl der Sitze auch auf acht erhöhen.“ In den vergangenen Jahren hatte sich die Stadt immer für acht Sitze entschieden.

Sollte es wieder acht Sitze geben, werden die CDU vier sowie SPD und Bündnisgrüne jeweils zwei bekommen. Nach der alten Berechnung hätte die CDU drei, die SPD zwei und die Bündnisgrünen einen festen Sitz bekommen. Zwei weitere Sitze wären unter der CDU, den Bündnisgrünen und der FDP ausgelost worden. Die Zahl der Sitze bemisst sich nach dem Wahlergebnis, das die Parteien erzielt haben. Damit wäre die FDP auch nicht sicher Mitglied im Verwaltungsausschuss. Doch die Wahrscheinlichkeit wäre höher.

Alle politischen Ausschüsse werden im November neu besetzt

Für die Änderung des Gesetzes haben im Landtag die SPD- und die CDU-Fraktion gestimmt. Die Fraktionen der Bündnisgrünen und der FDP waren dagegen. „SPD und CDU versuchen mit allen Mitteln ihre Machtposition aufrechtzuerhalten und stellen sich damit direkt gegen den Willen der Wählerinnen und Wähler. Demokratisch ist das nicht“, sagt Markus Hofmann. Für ihn sei der Verwaltungsausschuss das Gremium, in dem Weichen gestellt und Fakten geschaffen würden. „Und trotz Fraktionsstärke bekommen wir dort keinen Sitz“, kritisiert der Parteivorsitzende.

Das neue Verfahren gilt auch für die Besetzung sämtlicher Fachausschüsse. Hier kann Steinhoff jedoch noch keine Details zur künftigen Situation in Hemmingen nennen. „Wir müssen in der konstituierenden Sitzung des neuen Rats am 4. November die Zahl der Sitze für diese Ausschüsse klären“, sagt sie. In den vergangenen Jahren hatten sich die Ratsvertreter immer auf neun geeinigt

Mit zwei Ratsvertretern gilt die FDP als Fraktion und hat damit ein Grundmandat in jedem Ausschuss. Somit kann jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin mit beratender Stimme daran teilnehmen, selbst wenn er oder sie bei den Empfehlungen nicht abstimmen darf. Die DUH und Die Linke sitzen jeweils nur mit einem Vertreter im Rat der Stadt. Sie dürfen sich jeweils einen Fachausschuss aussuchen, an dem sie mit beratender Stimme teilnehmen können. Abstimmen dürfen sie nicht. „Diese Regelung galt vorher aber auch schon“, sagt Steinhoff.

Von Tobias Lehmann