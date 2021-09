Hemmingen

„Das war ein toller Abend, oder?“ Das sagte die Sprecherin des Kulturzentrums bauhof, Ingrid von Drathen, am Ende zu den rund 30 Gästen am Freitagabend und bekam dafür zustimmenden Applaus. Die gute Stimmung lag in diesem Fall nicht nur an dem kurzweiligen Auftritt des Comedian-Duos Thoma Nicolai und Robert Neumann, sondern auch an den Umständen: Denn es war der erste Abend in den Räumen des Kulturzentrums seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Der Auftritt gehörte zu denjenigen, die im vergangenen Jahr wegen des Coronavirus abgesagt werden mussten.

Die Stühle im bauhof stehen weit auseinander

Ursprünglich war die Veranstaltung in der KGS Hemmingen geplant. Doch dafür hatten sich zu wenige Gäste angemeldet. „Bei nur 30 Besucherinnen und Besuchern bieten sich unsere Räume hier im bauhof eher an“, sagte von Drathen. Das ganze Team sei aufgeregt gewesen. Klappt alles mit der 3-G-Regel? Dauert der Einlass mit dem Nachweis der Impfung oder eines Tests länger als gewöhnlich? Alles lief schließlich glatt. „Das Wichtigste für uns war aber die Frage: Fühlen sich die Gäste hier in unserem Räumen wohl und sicher?“, sagte von Drathen.

Das Team des Kulturzentrums hatte die Stühle weit auseinandergestellt – dazwischen erstmals auch Tische, auf denen die Besucher ihre Getränke abstellen konnten. Unter den Gästen war auch Bürgermeister Claus Schacht. „Das ist hier alles toll gelöst“, sagte er. Andere Besucher äußerten sich bereits in der Pause ähnlich. Das Gefühl, hier mal wieder Kultur erleben zu dürfen, wurde als etwas Besonderes wahrgenommen.

Thomas Nicolai schlüpft in Rollen bekannter Prominenter

Großen Anteil an der fröhlichen Stimmung hatten aber selbstverständlich auch die Künstler. Seit 27 Jahren stehen Comedian Thomas Nicolai und Musiker Robert Neumann gemeinsam auf der Bühne. „Seitdem befinden wir uns auf unserer ,End of Illusions‘-Tour“, sagte Nicolai augenzwinkernd. Nicolai ist ein Verwandlungskünstler. So schlüpfte er an diesem Abend in Rollen wie Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge, Klaus Kinski und Thomas Gottschalk. Dabei imitierte er die Prominenten nicht nur in ihrer Sprache, sondern auch in ihrer Körperhaltung, mal ausschweifend, mal in sich zusammengesunken.

Auch Dialekte beherrscht der in Leipzig geborene Künstler. Als Russe begab er sich auf die Suche nach einer Frau bei einem Internet-Datingportal, als Spanier flüchtete er vor dem Finanzamt. Zuletzt präsentierte das Duo in der zweiten Zugabe den Song „Engel“ der Band Rammstein als eine Art Wiegenlied. „Auch für uns ist es toll, wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Vielen Dank“, sagte Nicolai zum Abschied.

Von Tobias Lehmann