Hemmingen

Im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld gibt es den ersten Corona-Fall. Nach Auskunft von Bürgermeister Claus Schacht ist ein Mitarbeiter erkrankt. Er habe allein in einem Büro gesessen und in jüngster Zeit nur einen Kontakt zu einem Kunden gehabt, der über den Corona-Fall informiert worden sei. Beide seien nun zu Hause, um weitere Kontakte zu vermeiden.

„Wir arbeiten ohnehin umschichtig im Rathaus“, sagte Schacht. Wegen der Pandemie hatte die Stadtverwaltung ihre Öffnungszeiten am 18. Januar weiter eingeschränkt. Das Rathaus ist seitdem nur noch montags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten ist es für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Gebäude darf nur mit Termin betreten werden.

Rathausbesucher müssen Termine vereinbaren

Die Hemminger können ihre Termine direkt mit den jeweiligen Mitarbeitern vereinbaren. Für Anliegen, die das Bürgerbüro betreffen, werden Termine unter Telefon (05 11) 4 10 30 vergeben. Die Mitarbeiter führen Kontaktlisten, um bei Infektionen nachvollziehen zu können, welche Besucher im relevanten Zeitraum im Rathaus waren, und um diese entsprechend zu informieren.

Das Bürgerbüro Arnum, es öffnet sonst jeden Dienstag, ist schon seit Ende Oktober zu und bleibt das auch bis auf Weiteres. Die Verwaltung argumentiert, dass das Personal anderswo benötigt werde.

Von Andreas Zimmer