Hemmingen

Auch wenn noch nicht alle gefahrenen Kilometer erfasst sind, eines steht bereits jetzt schon fest: Hemmingen belegt beim Stadtradeln-Wettbewerb wieder einen der vorderen Plätze.

Vom 7. bis 27. Juni haben insgesamt 321 Hemminger in 58 Mannschaften ordentlich in die Pedalen getreten und zusammen 80.520 Kilometer zurückgelegt. Damit liegen sie mit der gefahrenen Kilometerzahl pro Einwohner knapp hinter Burgwedel und dem führenden Wennigsen. Hemmingen hält mit dem Ergebnis an den Leistungen der vergangenen drei Jahre fest, denn in dieser Zeit belegte es unter den 21 Kommunen der Region Hannover jeweils den dritten Platz.

Anzeige

Wie das Endergebnis dieses Jahr genau aussehen wird, entscheidet sich nach dem 3. Juli. Denn bis dahin dürfen Teams noch gefahrene Kilometer nachmelden.

Weitere NP+ Artikel

Die größte Hemminger Mannschaft war das Offene Team Hemmingen mit 27 Radfahrern. Die meisten Kilometer haben aber die Radler vom Team Rad und Tat ertrampelt. Auf dem zweiten Platz bei den Gesamtkilometern liegen die Hiddestorfer Strampelhelden, auf dem dritten der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ( ADFC). Die meisten Kilometer pro Kopf hat allerdings das Team Nur Fliegen ist schöner erradelt. Das zweiköpfige Team kommt pro Person auf insgesamt 780 Kilometer.

Die Stadtverwaltung hat mit 17 Personen ebenfalls fleißig in die Pedalen getreten und liegt auf Platz 8. Der Rat der Stadt Hemmingen auf Platz 12. Mit ihren per Fahrrad zurückgelegten Kilometern haben die Hemminger insgesamt zwölf Tonnen CO2 eingespart.

In der Region Hannover haben mehr als 12.000 Teilnehmer beim Stadtradeln mitgemacht und sind mehr als zwei Millionen Kilometer gefahren. Damit liegt die Region Hannover bislang bundesweit auf dem ersten Platz. Dies kann sich jedoch noch ändern: Denn in anderen Kommunen darf noch bis Ende Oktober geradelt werden.

Von Stephanie Zerm