Hemmingen

Für den 57-jährigen Thorsten Langner endet ein Lebensabschnitt. Mehr als ein Jahrzehnt hat er die Bildungslandschaft in Hemmingen mitgeprägt. „Schon als meine beiden Töchter noch im Kindergarten waren, war ich dort im Elternrat. Anschließend auch in der Grundschule und dann in der KGS“, sagt er. Seit 2015 war Langner Vorsitzender des Stadtelternrats für alle Schulen in der Stadt und auch Vorsitzender des Elternrats der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld. Dieses Jahr wird seine jüngste Tochter ihr Abitur an der KGS machen. „Wer keine Kinder mehr an der Schule hat, darf auch nicht mehr Mitglied im Elternrat sein“, sagt Langner.

Ramhorst übernimmt Ämter

Jens Ramhorst wird dieses Jahr beide ehrenamtlichen Vorstandsämter von Langner übernehmen. „Ich hatte ihn schon vor einem halben Jahr darauf angesprochen. So konnten wir den Übergang in Ruhe regeln“, sagt der in Hiddestorf wohnende Langner. Er selbst kam 2015 nach einem Rücktritt seines Vorgängers in das Amt. „Damals war das Verhältnis zwischen der Schule, dem Schulträger und den Eltern angespannt“, sagt Langner. Für ihn sei es deshalb zunächst besonders wichtig gewesen, die Wogen zu glätten, um eine gute Zusammenarbeit zu erreichen.

Das Bild stammt von 2017. Andreas Gonschior (von links) zeigt Dieter Driller-van Loo, Elisabeth Becher-Lüttig, Thorsten Langner und Olaf Wernhoff den Stundenplan. Quelle: Andreas Zimmer

Von Beginn an hat sich Langner für Transparenz eingesetzt. So sind seit einigen Jahren die Protokolle der Fachkonferenzen für die Eltern öffentlich einsehbar. „Es ist wichtig, dass Entscheidungen von allen Parteien nachvollzogen werden können“, sagt Langner. Heute sei die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten sehr gut. Mit dem 2018 in den Ruhestand gegangenem KGS-Schulleiter Dieter Driller-van Loo ist Langner auch heute noch privat befreundet. „Der positive Austausch mit so vielen verschiedenen Menschen hat mir in dem Amt immer besonders viel Spaß gemacht. Deshalb gehe ich auch mit einem weinenden Auge“, sagt der Hiddestorfer.

Projekte angestoßen

Langner hat zahlreiche Projekte angestoßen und umgesetzt. Als Beispiel nennt er unter anderem das Müllprojekt. Auf seine Initiative hin ist die Mülltrennung an der KGS eingeführt worden. Auch die Hemminger Grundschulen haben das anschließend übernommen. „Dafür gab es auch Lob von der Stadt, weil diese als Schulträger so auch Geld einspart“, sagt Langner. Der KGS-Elternrat habe sich zudem auch sehr dafür eingesetzt, dass die Zahl der Fahrradplätze im Zuge der Neugestaltung des Campus-Geländes deutlich erhöht wird. Mehr als 700 wurden schließlich angelegt. „Die sind im Sommer auch fast immer voll belegt“, sagt Langner.

Thorsten Langner verabschiedet „Herr Langner hat den Finger in die Wunde gelegt.“ Mit diesen Worten verabschiedete Bürgermeister Claus Schacht (SPD) den langjährigen Vorsitzenden des Stadtelternrats und des Elternrats der KGS Thorsten Langner aus seinem Amt. Langner sei dabei jedoch stets ein „angenehmer Elternvertreter“ gewesen, der gleichwohl „manchmal genervt“ habe – aber im Sinne eines „konstruktiven Beitrags“, wie Schacht sagte. Denn Langner sei bei allem „immer fair“ gewesen. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagte Schacht und nannte das Campus-Gelände und den geplanten Erweiterungsbau der KGS als Beispiele. Wie es sich für eine coronagerechte Verabschiedung in einer Ausschusssitzung im KGS-Forum gehört, übergab Schacht die Geschenke – einen großen Stadt-Regenschirm und Alkoholisches – nicht direkt, sondern schob die Präsente mit dem Fuß in Richtung Langner. Dieser dankte und betonte: „Ob Schüler, Eltern, Lehrer, Politik und Verwaltung: Es funktioniert nur im Team.“ zi

Für die Zukunft nennt er die Digitalisierung als besonders wichtiges Projekt. „Die Schüler müssen die entsprechenden Geräte bekommen und auch das WLAN muss an der Schule flächendeckend eingeführt werden“, sagt er. Dafür ist der Anschluss an Glasfaserleitungen notwendig. „Doch solche Projekte brauchen leider immer Zeit. Auch die Lehrer müssen entsprechend fortgebildet werden“, sagt Langner.

Von Tobias Lehmann