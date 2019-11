In einem Jahr kann viel passieren: Diese Erfahrung hat ein Hemminger Paar gemacht, das Ende 2018 an die Öffentlichkeit gegangen ist, um auf den Bedarf für eine Wohngruppe für junge Behinderte aufmerksam zu machen. Mittlerweile hat sich eine Elterninitiative gebildet. Am Mittwoch, 20. November, stellt sie ihr Konzept vor.