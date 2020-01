Was haben die Sängerinnen Billie Holiday, Edith Piaf und Marlene Dietrich gemeinsam? Dem gehen Elke Wollmann und Béatrice Kahl am Freitag, 14. Februar, im Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld nach. Die musikalische Entdeckungsreise beginnt um 20 Uhr.