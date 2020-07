Arnum

Es hat etwas gedauert, aber jetzt hat Arnum eine Eisdiele. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass das frühere Feuerwehrhaus in Arnum wieder im Besitz der Stadt ist. Eine Eisdiele sollte dort hinein. Das Backsteingebäude gemietet hat die aus Galizien stammende, vierköpfige spanische Familie Àlvarez Fernández, die bereits seit 15 Jahren im Stadtgebiet von Hemmingen lebt.

Die Arnumer und andere Gäste stehen bereits an der Alten Wilkenburger Straße Schlange, um sich von den Leckereien im La Torre – auf gut Deutsch: Der Turm – verwöhnen zu lassen. Das alte Feuerwehrhaus, an dessen Schlauchturm bislang der Titel Petersdom prangte, wurde auch in den vergangenen Jahren gastronomisch genutzt. Mit dem Kauf der Immobilie wollte die Stadt eine Basis schaffen, um im Zuge der bevorstehenden Neuplanung der B-3-Ortsdurchfahrt die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Das Land fördert den Ausbau der Ortsmitte mit 810.000 Euro

Wegen Corona dürfen zurzeit auf der Terrasse nur insgesamt 30 Gäste an zehn Tischen Platz nehmen. Täglich in der Zeit von 10 bis 19 Uhr gibt es 18 in der eigenen Eismaschine gefertigte Sorten, hausgemachten Kuchen, Waffeln, Tee- und Kaffeespezialitäten sowie Crêpes, kleine Snacks und Panini. „Wir bieten mehr als nur Eis an, weil wir das komplette Jahr über öffnen wollen“, erläutert die Geschäftsführerin Monica Álvarez Fernández. „Die Idee für ein Café und eine Gelateria hatten wir schon länger. Als ich dann das Feuerwehrhaus mit seinem Turm gesehen hatte, dachte ich mir: Das ist ein so süßes Objekt – das machen wir hier“, sagt sie.

Ein Haus mit wechselvoller Geschichte Was war nicht schon alles im alten Feuerwehrgerätehaus in Arnum: Fruchthaus, Laden mit Accessoires, Geschenkartikeln, Mode, Floristik, Café und Lokal. Zeitweise stand es aber auch leer. Das Spritzenhaus wurde um 1900 angebaut. Unterlagen aus der Zeit sind nicht mehr vorhanden. Der Schlauchturm, er diente dem Trocknen der Schläuche, wurde später errichtet und konnte seit Januar 1953 benutzt werden. Ein Jahr später wurde eine Sirene auf dem Gerätehaus installiert. Die Feuerwehr zog 1973 aus. Im April jenes Jahres wurde das neue Feuerwehrhaus an der Arnumer Kirchstraße eröffnet. Das alte Gebäude war den Helfern und für die Ausrüstung im wachsenden Arnum zu klein geworden. In einem Arnumer Geschichtsbuch von 1990 wird das Spritzenhaus als „Schmuckstück des Ortes“ bezeichnet. Die Ursprünge reichen viel weiter zurück. Vor rund 200 Jahren war es als „Hirten-Hauß“ der Gemeinde Arnum bekannt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war es dann Armenhaus. Auch das Feuerwehrgerätehaus an der Arnumer Kirchstraße ist mittlerweile zu klein geworden. Nach zwei Jahren Bauzeit soll der An- und Umbau nach Auskunft von Bürgermeister Claus Schacht Anfang August 2020 fertig sein. Der Grundstein für den An- und Umbau des in den Siebzigerjahren errichteten Gerätehauses wurde im August 2018 gelegt. Der erste Bauabschnitt mit den Umkleiden der Männer und den fünf Fahrzeugstellplätzen in der Halle wurde im April 2019 fertig und wird bereits genutzt. Mangels Kabinen mussten sich zuvor Frauen und Männer vor den Fahrzeugen umziehen. Seit Sommer 2019 läuft der zweite Bauabschnitt an der Arnumer Kirchstraße. Dabei sind Umkleiden für Frauen, Büros, Küche, Lagerräume und ein Schulungsraum entstanden. Die Ortsfeuerwehr Arnum hat mehr als 450 Mitglieder. zi

Von Torsten Lippelt