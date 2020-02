Preiserhöhung geplant: Einzelkarte fürs Büntebad soll bald 4,50 Euro kosten

Hemmingen-Westerfeld

Der Eintritt im Büntebad in Hemmingen-Westerfeld soll ab April 4,50 Euro kosten. Die Karte für den Normaltarif für bis zu zwei Stunden im Bad wird demnach um 50 Cent teurer. Entsprechend steigt der Normaltarif ab zwei Stunden von 8 auf 9 Euro.

Es wäre die erste Preisanhebung nach acht Jahren. Der Verwaltungsausschuss hat sie am Donnerstagabend in vertraulicher Sitzung befürwortet. Das teilte Bürgermeister Claus Schacht auf Anfrage dieser Zeitung mit. Dem Vernehmen nach soll das Votum einstimmig gewesen sein. Das letzte Wort hat der Rat, er tagt am Donnerstag, 20. Februar.

Höherer Eintrittspreis fürs Büntebad

Die Wertkarten sollen ab April wie folgt gestaffelt sein: Wert 22,50 Euro (zu zahlen sind nur 20,50 Euro), Wert 45 Euro (zu zahlen: 40 Euro), Wert 90 Euro (zu zahlen: 75 Euro) und Wert 112,50 Euro (zu zahlen: 87,50 Euro).

Mit ihrem Votum ist die Politik vom Vorschlag der Verwaltung abgewichen. Diese wollte es beim bisherigen Preis für die Einzelkarte belassen und nur die Preise für die Wertkarte anheben, allerdings auf runde Werte. Von den Wertkarten wird der entsprechende Eintrittspreis – zum Beispiel je nach Länge des Badbesuches – von den Automaten im Bad abgebucht. Laut Fachbereichsleiter Sven Bertram hat die Verwaltung bisher von einer Erhöhung des Einzelkartentarifs abgesehen, weil sie befürchtet, dass manche Erwachsene an den Automaten den ermäßigten Tarif wählen – sprich: schummeln.

Der Tarif wurde zuletzt 2012 geändert. Seitdem können die Besucher für gleiches Geld mehr Zeit im Bad verbringen. Die Zeitbegrenzung wurde damals um 30 auf 120 Minuten erhöht. Der Grund für die aktuelle Preiserhöhung sind die roten Zahlen im städtischen Haushalt. Der Rat hatte in seinem Sparkonzept im vergangenen Jahr bereits angekündigt, dass im Bad Mehreinnahmen zu erzielen sind.

Einzelkarte und ermäßigter Tarif im Büntebad

Die meisten Besucher kaufen die Einzelkarte Erwachsene für 120 Minuten, erläuterte Badleiter Matthias Heinze. Sie wurde im vergangenen Jahr etwa 43.000-mal gewählt, gefolgt von dem ermäßigten Tarif 1 für den zweistündigen Besuch (etwa 10.000-mal). Im Eintrittspreis ist die Nutzung der städtischen Sauna bereits enthalten.

Das Büntebad hatte im vergangenen Jahr mit fast 101.000 Gästen einen Besucherrekord erzielt. Im Jahr 2018 waren es noch 90.731 Besucher. Für viele Gäste ist die Kombination von Bad und Sauna attraktiv. Die Kehrseite der Medaille: „Das Hallenbad ist an der Kapazitätsgrenze angelangt“, sagte Schacht gegenüber dieser Zeitung. Die „moderate Erhöhung“ beim Eintritt sei ein kleiner Beitrag zu den gestiegenen Personal- und Sachkosten. Ohne Zuschüsse komme das Bad ohnehin nicht aus.

Eigene Getränke in der Sauna

Die Stadt will auch die Hausordnung für die Sauna im Büntebad ändern. Bisher ist es so: Wer in der Sauna Durst bekommt, darf nur das trinken, was er dort gekauft hat. Nun soll es eine Ausnahme geben: Das Mitbringen und Trinken von Mineralwasser ist erlaubt. Darauf hat sich Schacht zufolge der Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend geeinigt.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, wie bisher nur den Verzehr von mitgebrachten Speisen zu verbieten. Ansonsten sollten die Gäste entscheiden, ob sie Getränke mitbringen oder diese bei der Saunabetreiberin kaufen.

