Arnum

Unbekannte sind in ein Wohnhaus an der Straße Im Bultfeld in Arnum eingedrungen. Sie hebelten in der Zeit von Montag, 10.30 Uhr, bis Dienstag, 1.30 Uhr, die Terrassentür auf, um in die Räume zu kommen.

Die Täter haben das Einfamilienhaus nach Wertgegenständen durchsucht. Sie konnten unerkannt mit Schmuck und Münzen flüchten, teilte die Polizei mit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich im Kommissariat in Ronnenberg zu melden, das auch für Hemmingen zuständig und unter Telefon (05109) 5170 zu erreichen ist.

Von Andreas Zimmer