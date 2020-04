Wilkenburg

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in mehrere Lauben in der Kleingartenkolonie Wilkenburg eingedrungen. Nach Polizeiangaben brachen die Täter vier der Gebäude auf dem Gelände an der Wülfeler Straße gewaltsam auf. Zur Beute gehörten diverse Gegenstände wie Gartengeräte, aber auch Altmetall.

Einbrüche in Gartenlauben

Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich im Kommissariat in Ronnenberg zu melden, das auch für Hemmingen zuständig ist. Die Nummer lautet (05109) 5170. Zeugen können aber auch in der Polizeistation Hemmingen unter Telefon (05101) 854330 anrufen.

Von Andreas Zimmer