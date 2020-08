Hemmingen

Einbrecher auf Beutezug im Gewerbegebiet Hemmingen: Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende gewaltsam in ein Gartencenter an der Karoline-Herschel-Straße sowie in ein Fahrschulgebäude an der Lise-Meitner-Straße eingedrungen. Weil die beiden Tatorte sowie der mögliche Zeitraum beider Vorfälle sehr dicht beieinander liegen, prüft die Polizei derzeit einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen.

Im Gartencenter brechen Täter einen Tresor auf

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher im Gartencenter nördlich des Verkehrskreisels an der Weetzener Landstraße in der Zeit von Sonnabendabend bis Sonntagmittag zu. Laut Polizei kletterten die Täter am Firmengrundstück zunächst über einen hohen Zaun und stiegen anschließend offenbar mit einer mehrteiligen Leiter auf das Flachdach des Verwaltungsgebäudes. Von dort seien die Einbrecher durch ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude gelangt und hätten alle Räume durchsucht, teilte eine Sprecherin des Polizeikommissariats (PK) Ronnenberg mit. Sicher ist demnach bislang nur, dass unter anderem ein Tresor aufgebrochen wurde. Was möglicherweise bei dem Einbruch noch gestohlen oder beschädigt wurde, prüfen Firma und Ermittler derzeit aber noch.

Tatorte sind nur rund 500 Meter voneinander entfernt

Für den Einbruch in der Fahrschule – etwa 500 Meter von ersten Tatort entfernt – gehen die Ermittler derzeit von einem Tatzeitraum zwischen Sonnabendmorgen gegen 10 Uhr und Montagmorgen aus. Laut Polizei haben die Täter dort das Fenster eines Rolltores eingeschlagen, um mit einem Hebel das Tor zur Fahrzeug- und Werkzeughalle zu öffnen. Genauere Angaben zu weiteren Schäden und möglichem Diebesgut können die Ermittler aber ebenfalls noch nicht machen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommisariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 in Verbindung zu setzen. Die Ermittler setzen große Hoffnungen auf Hinweise zum Transport der bei dem Einbruch in das Gartencenter verwendeten Leiter.

