Hiddestorf

Einbrecher sind am Freitag in ein Einfamilienhaus am Birkenweg in Hiddestorf eingedrungen. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei bislang unbekannt. Vollzogen wurde der Einbruch zwischen 16.30 und 22.30 Uhr. Zeugenhinweise nehmen die Polizeistation in Arnum unter Telefon (05101) 854330 und das Kommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 entgegen.

Von Johannes Dorndorf