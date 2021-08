Devese

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in den Real-Markt an der Alfred-Bentz-Straße in Devese eingebrochen. Dabei sind sie äußerst brachial vorgegangen. Laut Polizei haben sie gegen 3 Uhr die Verglasung einer Seitentür in Richtung der alten B3 mit einem Absperrpfosten eingeschlagen.

In dem Supermarkt erbeuteten sie dann eine größere Menge an hochwertigen Spirituosen wie Gin, Brandy und Whisky. Obwohl die Einsatzkräfte der Polizei Ronnenberg schon etwa fünf Minuten nach der Auslösung des Alarms am Supermarkt waren, konnten die Einbrecher entkommen. Laut den Beamten flüchteten sie von der Ostseite des Gebäudes in Richtung eines Biotops.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Real-Marktes bemerkt haben, sich im Kommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 zu melden. Es ist auch für Hemmingen zuständig. Die Beamten nehmen auch Hinweise zu günstig angebotenen hochwertigen Spirituosen entgegen.

Von Stephanie Zerm