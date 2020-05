Hemmingen-Westerfeld

Einbrecher haben versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Hemmingen-Westerfeld einzubrechen. Nach Polizeiangaben stellten Bewohner des Gebäudes an der Straße Westerriede frische Hebelmarken an der Hauseingangstür fest und verständigten daraufhin die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Tat erfolgte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon (05101) 854330 bei der Polizeistation in Arnum oder unter Telefon (05109) 5170 beim Kommissariat in Ronnenberg zu melden.

