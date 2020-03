Hemmingen-Westerfeld

Die Polizei ermittelt wegen Einbrüchen in zwei Mehrfamilienhäusern in Hemmingen. Im Mehrparteienhaus Hahnenkamp 5 wurde am Wochenende zunächst die Hauseingangstür aufgebrochen und dann ein Kellerraum gewaltsam geöffnet, aus dem die Täter mehrere Gegenstände stahlen. Genauere Angaben zum Diebesgut machte die Polizei nicht.

Im Haus Westerriede 5 blieb es beim Aufbruch der Hauseingangstür: Sämtliche Wohnungs- und Kellertüren seien unversehrt geblieben, berichtet die Polizei. Warum die Täter ihren Einbruchsversuch abbrachen, ist unbekannt.

Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabend, 21.20 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen in dem Bereich nimmt das Kommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hemmingen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Johannes Dorndorf