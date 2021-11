Bürgerinitiativen haben sich gegründet, eine Verkehrszählung musste wiederholt werden und Fahrraddemonstranten fuhren über die Schnellstraße: Es ist viel passiert, seit die neue B 3 in Hemmingen eröffnet wurde. Ein Rückblick.

Die neue B 3 wird bei einer Demonstration von Radfahrern in Beschlag genommen. Das Bild in der Mitte zeigt den zu kurzen Lärmschutzwall: Bei Bewohnern in Wettbergen blendet das Licht der Scheinwerfer bis ins Wohnzimmer. Auf dem Bild rechts überreicht Andrea Thielking (rechts) Unterschriftenliste für mehr Lärmschutz. Quelle: Torsten Lippelt/privat/Tobias Lehmann (alle Archiv)