Aus der Hausordnung geht es klipp und klar hervor: Das Mitbringen eigener Getränke ist in der städtischen Sauna in Hemmingen-Westerfeld verboten. Eine unglückliche Regelung, meinen viele Besucher. Die Verwaltung schlägt daher vor, etwas zu ändern.

Eigene Getränke in städtischer Sauna sollen bald erlaubt sein

