Eigene Getränke in der Sauna: Erlaubt die Stadt bald mitgebrachtes Wasser?

Wer in der Sauna im Hemminger Büntebad Durst bekommt, darf nur das trinken, was er dort gekauft hat. So sieht es zurzeit noch die Hausordnung vor. Hin und wieder werde zwar schon mal ein Auge zugedrückt, sagt Fachbereichsleiter Sven Bertram, aber auf Dauer sei dies keine glückliche Lösung. Die Stadtverwaltung hat deshalb vorgeschlagen, nur den Verzehr von mitgebrachten Speisen zu verbieten. Dann seien die Gäste frei in ihrer Entscheidung, ob sie Getränke mitbringen oder diese bei der Saunabetreiberin kaufen.

Die SPD hat jetzt im Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr vorgeschlagen, es beim Verbot des Verzehrs von mitgebrachten Getränken und Speisen zu belassen – allerdings mit einer Ausnahme: Wasser. Jens Beismann ( SPD) verwies auf den Zuschuss der Stadt für den Saunabetrieb. Werden möglicherweise weniger Getränke in der Sauna verkauft, müsste die Stadt den Zuschuss erhöhen. Die anderen Fraktionen wollen über den Wasser-Vorschlag der Sozialdemokraten erst noch intern beraten, bevor sie am 20. Februar darüber im Rat abstimmen.

Getränke in der Sauna : Das ist die Rechtslage

Die Rechtslage hat die Verwaltung bereits geprüft. Demnach ist ein Verbot von mitgebrachten Getränken unzulässig. Allerdings bezieht sich dies auf Fitnessstudios. So dürfen Betreiber nicht mit dem gestiegenen Flüssigkeitsbedarf ihrer Kunden Geschäfte machen. Doch das Urteil ist laut Hemminger Verwaltung auch auf Einrichtungen wie eine städtische Sauna anwendbar. Hinzu kommt: Die Saunagäste sollen aus gesundheitlichen Gründen trinken. Über Alternativen, wie sie vielerorts angeboten werden - zum Beispiel eine Getränkepauschale in der Sauna oder dass im Eintrittspreis der kostenlose Verzehr von Mineralwasser gleich enthalten ist – wurde im Ausschuss nicht gesprochen.

Das meint der Sauna-Bund

Im Gespräch mit dieser Zeitung hatte Hans-Jürgen Gensow, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Sauna-Bund, im Vorfeld der Sitzung deutlich gemacht: „Wir leben im Wellnesszeitalter.“ Manche Saunagänger verhielten sich wie Besucher in Fitnessstudios. Kein Saunabetreiber dürfe aber einem verbieten, aus einer mitgebrachten Getränkeflasche in der Umkleide einen Schluck zu nehmen. In speziell ausgewiesenen gastronomischen Bereichen hingegen greife die jeweilige Hausordnung. Der Sauna-Bund rät jedoch dazu, während der Saunagänge generell nicht zu trinken, da sonst der Effekt des Entschlackens weitgehend unterbleibt.

Zu diesen Zeiten ist die Sauna geöffnet Die städtische Sauna im Büntebad in Hemmingen-Westerfeld ist dienstags bis donnerstags von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 22 Uhr, sonnabends von 12 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 17.30 Uhr. Vom 1. April bis 14. Oktober gilt dann wieder – wie nach der Sommerpause 2019 eingeführt – sonntags die Zeit von 12 bis 17.30 Uhr. Montags ist die Sauna geschlossen. Dienstags ist Damentag.

Von Andreas Zimmer