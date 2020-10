Hemmingen-Westerfeld

In Hemmingen sind offenbar drei Frauen unterwegs, die sich mit einem Trick Zutritt zu Wohnungen verschaffen wollen. Übereinstimmend haben zwei Bewohner eines Hauses am Köllnbrinkweg in Hemmingen-Westerfeld vom Besuch des Frauentrios berichtet. Die Verdächtigen planten dort am Mittwoch offenbar einen Trickdiebstahl nach einem Schema, das aus zahlreichen Berichten der Polizei bekannt ist. Angeblich benötigen sie Stift und Zettel, um einer Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. Wenn die meist älteren Bewohner losgehen, um die Schreibutensilien zu holen, folgt ihnen eine der Frauen in die Wohnung und lenkt das Opfer ab, während eine Komplizin die Räume nach Geld und Wertsachen durchsucht. In Hemmingen hat das jedoch nicht geklappt.

Bitte um Stift und Zettel

Im Köllnbrinkweg gaben die mutmaßlichen Diebinnen die Suche nach Altkleidern als Grund für die Kontaktaufnahme an. „Sie hat gesagt, sie sucht Altkleider“, sagt Therese Kramer. Zu ihr sei die gut gekleidete Frau die Treppe nur zur Hälfte hochgekommen. „Vielleicht war sie irritiert, weil ich gerade mit meinem Sohn telefonierte“, vermutet Kramer. Sie habe dann schnell die Tür geschlossen und aus dem Fenster geschaut. „Da waren noch zwei andere Frauen“, hat sie beobachtet. Zusammen seien sie dann in Richtung Berliner Straße verschwunden.

Zuvor hatten sie schon an der Tür des Ehepaars Thümler geklingelt und ebenfalls nach Altkleidern gefragt. „Aber als sie einen Zettel und einen Stift haben wollten, hat meine Frau sofort die Tür zugeknallt“, schildert Hans-Werner Thümler die Situation. Was das Trio möglicherweise nicht wusste: Vor ein paar Jahren habe es in dem Haus schon einmal einen ähnlichen Vorfall gegeben, sagt Kramer. Dabei sei ein älteres Ehepaar ausgeraubt worden. „Wir sind hier alle gewarnt“, macht sie deutlich, dass Trickdiebstahl bei ihr und ihren Nachbarn nicht funktioniert.

Noch keine Meldung bei der Polizei

Sie beschreibt die Frau, die den Kontakt zu den Hausbewohnern herzustellen versuchte, als „eine gepflegte Erscheinung“ mit blonden Haaren. Sie habe akzentfreies Hochdeutsch gesprochen, sagt Kramer weiter, aber aufgrund des Aussehens sei sie sicher, dass die Verdächtige aus Bulgarien oder Rumänien stamme. Bei einer in der Nähe wohnenden Freundin seien die Frauen auch schon gewesen, berichtet Kramer. „Aber sie hat gesagt, den Trick kennen wir schon, und hat die Tür sofort zugemacht.“ Thümler berichtet darüber hinaus, dass der Postbote ihm erzählt habe, die drei Frauen schon am Dienstag in der Gegend gesehen zu haben.

Bei der Polizei hat sich laut Andreas Kasten von der Hemminger Station noch niemand gemeldet, dem in den vergangenen Tagen etwas Ähnliches passiert sei oder der gar tatsächlich bestohlen worden sei. Jedoch warnt die Polizei seit Jahren davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen oder die Tür geöffnet zu lassen, wenn sich die Wohnungsbesitzer in ihre Räume begeben, um etwas zu holen.

