Hemmingen

Mehr als 1000 Euro Schaden: So hoch schätzt die Polizei den Schaden, den Autoteildiebe in der Nacht zu Mittwoch in Hemmingen angerichtet haben, als sie das Multifunktionslenkrad samt Airbag aus einem Audi SQ7 ausbauten. Der Wagen gehört einem 34-jährigen Hemminger und parkte in der Straße Rohrdiek. Gewalt mussten die Kriminellen nicht anwenden. Vielmehr tricksten die technisch offenbar versierten Diebe das im Auto vorhandene Keyless-Go-System aus.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ronnenberg entgegen unter Telefon (05109) 5170.

Von Astrid Köhler